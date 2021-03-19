(الثروة الحيوانية) تبدي استعدادها لتلبية احتياجات السعودية من اللحوم

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبد النبي أهمية التعاون المشترك والتنسيق المحكم بين السودان والمملكة العربية السعودية في مجالات الثروة الحيوانية كافة وذلك لمنفعة البلدين.

جاء ذلك لدى لقائه، امس، بسفير الممكلة العربية السعودية لدى البلاد، علي بن حسن بن جعفر .

وبحث الاجتماع كل ما يخص الصادر وفق الاشتراطات الصحية الموقعة بين البلدين لضمان عملية انسياب الصادر إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الفنية بين البلدين في مجال انسياب صادر الثروة الحيوانية و التعاون في مجال المعامل وتشخيص الأمراض وأجهزة الكواشف والبحوث العلمية بالإضافة للاستفادة من تربية الأسماك والاستزاع السمكي.

وأكد الوزير جاهزية وزارته لتوفير احتياجات المملكة العربية السعودية من المواشي الحية واللحوم المذبوحة.

وقال إن أبواب السودان مفتوحة للاستثمار في كل مجالات الثروة الحيوانية، مشيرا إلى فتح أسواق جديدة للاستثمار بسلطنة عُمان وقطر، داعيا إلى أهمية التعاون في مجال الأسماك وذلك لنقل التجربة للبحر الأحمر حتى تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف معاناة المواطنين.