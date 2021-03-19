رئيس بعثة يونيتامس يعلن فتح مكتب للبعثة في بورتسودان

بورتسودان : عبدالقادر باكاش

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس والوفد المرافق له اوضاع الولاية والظروف المعيشية والسياسية مع والي ولاية البحر الاحمر المهندس عبدالله شنقراي صباح امس الخميس وبحث المبعوث أوجه التعاون المشترك بين البعثة والحكومة والتحديات والفرص المتاحة لدعم المرحلة الانتقالية بجانب العمل على تعزيز دور السلام المجتمعي والوقوف على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر وعقد عدداً من اللقاءات بقاعة مجلس الوزراء بحضور والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي مع قيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية، واستمع لشرح مفصل عن قضايا الناس بولاية البحر الأحمر. وقال انه بدأ زياراته خارج الخرطوم بهذه الولاية لما تتمتع به من أهمية. وأعلن عن فتح مكتب للبعثة في بورتسودان لمزيد من التواصل مع المواطنين وتلمس قضاياهم. وامتدح الروح الايجابية وحفاوة الاستقبال والتعاون الذي وجده من والي الولاية وابدى استعداده لاستنفار جهود المجتمع الدولي والحكومة للاهتمام بإنسان الريف.

وغادر فولكر بورتسودان بعد زيارة استمرت يوماً واحداً إلى جوبا.