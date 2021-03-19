د. خالد التجاني: إجراءات صندوق النقد تقود لآثار إجتماعية سالبة

الخرطوم: السوداني

قال المحلل الاقتصادي د. خالد التجاني في تعليق لـ(السوداني) على الإجراءات الإقتصادية التي نصح بها صندوق النقد الدولي الحكومة مؤخرا قال ان الصندوق أشار إلى ما حققه السودان من تقدم ملموس في توحيد سعر الصرف غير أنه لفت لاستمرار هشاشة الوضع الاقتصادي

وأشار إلى أن الجديد في توجيهات الصندوق أنه تضمن العديد من الاشتراطات ذات الصلة بفرض ولاية الحكومة على الشركات العامة (الجيش والأجهزة النظامية عموما )وإدراج إيراداتها في الخزينة العامة وهذا الشرط يعتبر من إحدى المعضلات بسبب الخلافات السابقة التي دارت بين شركاء الحكومة حولها، كما طالب الصندوق باستقلالية البنك المركزي ، ومن الواضح ان البنك الآن لا يملك الاستقلالية ويدار عمليا عبر الحكومة وتهيمن عليه وترغمه على تسليفها وتجاوز النسبة الاساسية التي يحددها قانون البنك للاستلاف الحكومي.

وقال التجاني إن الصندوق طالب بأن تكون هنالك لجنة مستقلة لمكافحة الفساد ، وإعتبر ما تقوم به لجنة التفكيك وازالة التمكين ، عمل سياسي من لجنة سياسية

وأشار د. التجاني إلى ضرورة انشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد وإجازة قانونها.

وقال ان البنك طالب بعدم التراجع عن السياسات الحكومية بتوحيد سعر الصرف ورفع الدعم ، وتساءل حول قدرة الحكومة على الصمود في إنفاذ هذه القرارات وعدم اضطرارها للعودة للاستلاف من النظام المصرفي.

ووصف د. خالد التجاني الإجراءات والإصلاحات التي يدعو لها الصندوق بالمطلوبة ،غير أنه انتقد آثارها السالبة والتي قال إن المواطن هو الذي يدفع ثمنها في الأخير وتقود لآثاراجتماعية سالبة جدا ، لافتا لعدم إشارة الصندوق لأي دعم لبرنامج ثمرات لتمويل الأسر المتضررة من آثار هذه القرارات ، واستنكر في الوقت نفسه تأخر المساعدات التي أعلن عن تقديمها للسودان للتمكن من إجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة وتنفيذ البرنامج الانتقالي.