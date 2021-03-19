جمعية المستهلك تطالب الحكومة بمعالجة مشاكل منتجي الألبان

الخرطوم: السوداني

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية السابق،رئيس المجلس الاستشاري لجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني في حديث لـ(السوداني) الحكومة الانتقالية بسرعة الجلوس مع منتجي الألبان وغرفة الإنتاج الحيواني والوزارات ذات الصلة (الثروة الحيوانية ، الزراعة)للوقوف على مسببات التكلفة الفعلية لإنتاج الألبان ووضع معالجات فورية لخفض أسعار الألبان التي صارت تشهد زيادات مطردة لـ(100)فأكثر والتي إضطر غالب المواطنين للإحجام عن الشراء رغم أنها سلعة استراتيجية خاصة للأطفال وتوفيرها بمبالغ معقولة.

ودعا القوني الحكومة لإلغاء الرسوم كافة المفروضة على منتجي الألبان وإيقاف تمدد الوسطاء والذين ينتشرون في مواقع الإنتاج ويتسببون في وصول السلعة المنتجة محليا بـأسعار أعلى للمستهلكين. .