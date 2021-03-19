أيامٌ لها إيقاع نتذكرها ونحن صغار أيام الزمن الجميل، غير أن الزمن لا يتغير، نحن من يتغير، أيامٌ مضت ليتها تعود ولكن هيهات، ما مضى لن يعود ابداً، فحينما كنت صغيراً تمنيت أن أكون كبيراً، فلما كبرت عاودني الحنين إلى شبابي، أيام يطلب فيها الجيران أبسط مقومات الحياة من بصل وملح وطماطم، والآن تُعد طلبات الجيران عيبا وقلة ذوق، وقد يتهم الجار جاره بالجنون حين يطلب طماطم، وقد يرى الكثيرون أنه عيب ندق الباب ونطلب من الجيران، يالجمال البساطة والمحبة النبيلة، فالأسرة قديماً تشعر بمدى حاجة الجار، فيقوم كل جار بتفقد جاره ومساعدته إن كان محتاجاً، غير أن هذه العلاقة فقدت طعمها ودفئها هذه الأيام، فلم تعد للحياة طعم بعد الاستغناء عن طماطم وبصل الجيران، وعندما نعطي الصغير طلبه لأسرته، سرعان ما يأتينا بشيء من عندهم، أيام ليتها تعود لزمنٍ لم يعرف فيه الجار جاره، أما ما نلاحظه الآن قول البعض، إذا أعطاني هدية سأعطيه، وإذا اتصل بي سأتصل عليه، وإذا حضر عزيمتي أحضر عزيمته، حتى في العزاء إذا عزَاني أعزيه، بمعنى: هذه بتلك، وتلك هي (الثقافة البائسة)، ويقول الطنطاوي:

لا تعامل الناس في العواطف والهدايا بمقياس البيع والشراء واجعل من يراك يكون مثلك، فمن تعطر بأخلاقه لن يجف عطره حتى لو كان تحت التراب.

وفي الأخذ والعطاء تحضرني قصة ليث بن سعد حين كان يتاجر في العسل، وذات يوم رست سفينته مليئة ببراميل العسل، فأتت سيدةٌ عجوز تحمل وعاءً صغيراً تريد عسلاً، فرفض أن يعطيها وذهبت لحالها، ثم أمر الليث مساعده أن يعرف عنوانها، ويأخذ لها برميلاً كاملاً بدلاً من وعائِها الصغير التي كانت تحمله، فاستغرب الرجل وقال له: لقد طلبت العجوز شيئاً بسيطاً وها أنت تعطيها برميلاً كاملاً! فردَ عليه الليث بن سعد وقال: إنها تطلب على قدر حالها وأنا أعطيها على قدري، لو علم المعطي أنَ صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير، لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الأخذ، نعم يدٌ واحدة تساعدك عند تعثرك خيرٌ من ألف يد تصافحك عند الوصول.

زمن ينتهي فيه الحب والإخلاص ويبدل الابتسامة ويسرق الفرحة من شفاه الطفل البريء، زمن نحس فيه بقسوة التناغم والانسجام، حتى الزيارات صارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لا نعرف عن جارنا، أهو شبعان أم جائع، مريض أم هو بصحة وعافية.

لنسامح من ظلمنا ونصل من قطعنا، نريده زمناً يزيل كآبة الأشياءِ فينا، فربما لا تمر علينا هذه الساعة مرة أخرى، حيث يأتي الصباح وأنت ما زلت على قيد الحياة، ليخبرك أن هناك متسعاً للحياة، للتوبة وللذكر وللعفو ولأشياء كثيرة تفيدنا قبل أن نفارق هذه الحياة.

والآن تنقضي الساعات والأيام ونحن لم نجهز أنفسنا للسفر، حيث أن الرحلة طويلة وتحتاج إلى زاد وعتاد، تنقضي السنين وبقي لنا أن نراجع فيها أنفسنا ونحسن النوايا والمقاصد، فلا تطلبوا من السنوات أن تكون أفضل، كونوا أنتم الأفضل فيها، فنحن من يتغير أما هي فتزداد أرقاماً فقط، ولنتفقد أحوال بعضنا البعض، فقد تكون المسألة تتخللها متاعب، حيث ما تم ذكره أعلاه هي حقبة زمنية ولحظات أصبحت مفقودة، ولكننا نتذكر النجاح بعد المعاناة، فإذا كنت تتألم من الصعود إلى القمة فتذكر متعة التميز على قمم النجاح.

د.عبدالله إبراهيم علي أحمد*

*خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية

الدوحة – قطر