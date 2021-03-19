أخلاقيات الصورة

في قاعة من قاعة جامعة الشارقة بالإمارات ،وقف. البروفيسور كريستيان كليفورد أستاذ أخلاقيات الإعلام بجامعتي أوهايو وميسوري يحاضر ثلة من الباحثين الذين جاءوا للمشاركة في مؤتمر (تشريعات وأخلاقيات الإعلام في دول الخليج العربي) الذي نظمته جامعة الشارقة قبل سنوات خلت ..

وأبرز ما قاله في تلك المحاضرة القيمة: (لن يكون الحديث عن حرية الإعلام بأهمية الحديث عن أخلاقيات الإعلام)..

وكان يبدي استغرابه للحديث عن الحريات الإعلامية والتغافل عن الحديث عن أخلاقيات الإعلام !!

تذكرت حديث البروفيسور كريستيان وأنا اشاهد صورة لمجموعة من الشباب يأخدون صورة تذكارية مع أحد (المتهمين) بقتل طالب الجامعة الإسلامية بأمدرمان ..

وصورة أخرى لحظة إرجاع (المتهم) عبر طائرة الى الخرطوم حيث بدا على محيا الذين أعادوه التبسم ونشوة الانتصار و(المتهم) يقف مصفدا والأغلال تحد من حركته ..ويقف بلا حيلة في (الصورتين).

تأملت كثيرا في الشعار الذي أطلقته الثورة (حرية سلام وعدالة) وتأملت مشهد (المتهم) في الصورتين وربما هناك اكثر من صورة .. مشاهد لا تقل ألما من موت طالب ساقته الأقدار الى حتفه نسأل الله له القبول والجنة وأن يربط على قلب والديه ..بالصبر الجميل ..

هذه الصور التي نشرت (للمتهم) تمثل انتهاكا صريحا لخصوصيته …وتعديا سافرا على حريته الشخصية .. فهو في هذا الوضع لم يكن له (خيار) ان يرفض التصوير ..فبدا كسيرا ذليلا وبلا حيلة .. واذا كانت هناك (عدالة ) حقيقية او دولة (قانون) محترمة يجب ان يمتثل هؤلاء الذين قام بتصوير (المتهم) الى ذات العدالة التي تحاكم (المتهمين).

يبدو أننا مازلنا بعيدين عن درب دولة القانون ..والانتصار الى مبدأ العدالة كما أشار الى ذلك المولى عز وجل في كتابه الحكيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

من طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ والذنب، كما في حديث (كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون)..

نسأل الله الهداية وحسن العمل.