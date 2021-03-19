التربية الوطنية.. مطلوبات المرحلة

في العام 2010م أتاحت لي إدارة التدريب بالشرطة فرصة غالية للإعداد لدرجة الدكتوراه من خلال منحة في كلية الإعلام جامعة الرباط الوطني، وكانت الدراسة تنتمي لموضوعات وأبحاث الإعلام الأمني، وهي دراسات حديثة ارتبطت نشأتها بأكاديمية نايف للدراسات الأمنية بالرياض بالمملكة العربية السعودية والتابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس والذي يهمه في المقام الأول إيجاد وتوحيد رؤية عربية مشتركة لمستجدات ساحة الجريمة في المنطقة العربية التي تتشابه فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي ضرورة إيجاد خطاب إعلامي أمني في مواجهة تلك المستجدات من قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإيجاد كذلك جسور تعاون بين الأمنيين والإعلاميين وتبادل خبرات مكافحة الجريمة بين الدول العربية.

جاءت دراستي للدكتوراه تحت عنوان دور وسائل الإعلام في التربية الوطنية، وفي مرحلة إجازة خطة الدراسة اعترض أحد الأساتذة الكبار وكان عضواً في لجنة التقييم، أبدى ملاحظات كادت تنسف الدراسة من أساسها، فهو يرى أن الموضوع المطروح لا يشكل أهمية ترقى لوضعه في منضدة البحث ولا يشكل أصلاً معضلة أو مشكلة جديرة بأن يقترح لها حلول، حاولت أن أقنعه بضمور الشعور الوطني في بلادنا وأن السودانيين تنمو فيهم نزعات جهوية وإثنية ولا يحتفون بالضمير السوداني الجمعي المتضمن لأشواق الناس في كل جهات السودان وربوعه، ولعل قادة التربية في معهد بخت الرضا بعد الاستقلال كانوا يدركون أن البلاد شاسعة من ناحية المساحة ولضعف البنية التحتية فإن التواصل بين أقاليم السودان ضعيف ولا يخفى على أحد التباين بين الأقاليم في العادات والتقاليد وإن لم يتم ردم هذه الهوة فحتماً سيضعف الإحساس الوطني العام، ولمعرفة هؤلاء القادة بالظروف الاجتماعية والجغرافية كان إصرارهم على مادة التربية الوطنية وتضمينها في المناهج بما تحمله هذه المادة من ثراء إنساني وطني قادر على تعمير وجدان الإنسان السوداني.

ورغم أنني فشلت في إقناع ذلك الأستاذ بكل ما سوقته من حجج وظل كلانا مقتنعاً بموقفه إلى أن التقيته يوماً في العام 2012م وكنا ضيوفاً في مؤتمر التعليم العام والذي على ما يبدو استدرك أن غياب الإحساس الوطني هو ما يعطل معظم مشاريعنا النهضوية وتجعلها تصطدم بذاتية وأنانية بدت في التنامي مع الأيام، ولعل رؤيتي أن غياب ذلك الإحساس هو مهدد أمني واجتماعي ليكبر مع الأيام جاءت متلازمة مع خط المؤتمر الذي اتخذ ذلك القرار الشجاع في إعادة مادة التربية الوطنية للمناهج الدراسية، وأسعدني أكثر أن الأستاذ لم تأخذه العزة بالإثم وكان شجاعاً واعترف بمعقولية (the Proposed) الذي قدمته في دارستي عن ضعف الشعور الوطني وضرورة أن يكون للإعلام دور قوي وجوهري في مخاطبة هذه الفسيفساء العقرية بما يعزز مشاعر الإخاء والتعايش السلمي.