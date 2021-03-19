خلال مؤتمر صحفي مشهود برقو وفيلود يشرحان تفاصيل تحضيرات مواجهتي تصفيات الكان

عقد الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والمستر هوبيرت فيلود مؤتمراً صحفياً بمكتب رئيس لجنة المنتخبات بمباني الاتحاد في الخرطوم2، وخلال المؤتمر تم توضح كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهتي ساتومي وجنوب افريقيا في تصفيات امم افريقيا 2021م، وجاء في بعض حديث الدكتور حسن برقو أنهم فعلوا كل ما يليهم في الجانب الاداري، وقد لبوا كل مطالب الجهاز الفني، حتى يتم التهيئة المثالية للمباراتين، وأبان انهم في لجنة المنتخبات أوفدوا عضو اللجنة؛ المهندس عبد العزيز نصر الدين إلى ساوتومي قبل أسبوع من الآن واطمأن على كل الترتيبات الخاصة بوصول بعثة المنتخب وإقامتها وملاعب التدريبات والفندق، وشكر اتحاد ساوتومي على تعاونه الكبير، واضاف برقو أنهم قاموا بالحجز في فندق كورنثيا لبعثة المنتخب التي ستطير وتعود بالطائرة الخاصة ، وذكر أنهم رتبوا (حافز تأهل) للاعبين، وسيكون حافزا غير مسبوق، وقال برقو انهم اجتهدوا في المعالجات الادارية للاعبين الموقوفين رغم الأخطاء التي اقترفوها في حق أنفسهم بالتسجيلات، وفي النهاية يبقى الخيار بيد الجهاز الفني ، وقال إن فيلود مدرب صاحب شخصية قوية، ولديه رؤيته وفلسفته، ولايمكن أن يُسيّر من أي كائن من كان ، وذكر أن التجديد معه تم وفق القناعة التامة به، وكان التجديد جزءا من التجهيز للمباراتين، وذكر برقو أيضاً انهم محبطون من نتائج الهلال والمريخ إفريقياً، وذكر أن عليهم التجهيز والتحضير وتلبية كل المطالب، بما فيها استقدم مدرب الأحمال الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل رياض بالخير، ليكون في الطاقم، وأعتذر برقو للاعلاميين وكل من تم وعدهم بمرافقة المنتخب، مبيناً أن مباراة ساوتومي مباراة حصادـ وأرادوا أن تكون كل الأجواء مثالية بعيداً عن أي تشتيت للتركيز.

رئيس لجنة المنتخبات امتدح العلاقة الطيبة مع الوزارة وطي الصحفة التي قال انه يأسف لوصفها بالسوداء في الفترة الماضية، وقال إن تشريف الوزير للمران مؤشر خير، وصفحة جديدة وهناك تفاهمات ستتم حول التنسيق بين الوزارة والاتحاد فيما يلي ملف البنى التحتية للاستادات والمنتخبات وعموم المنتخبات، وشكر برقو لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم على منحها المنتخبات الأولوية في الفترة الماضية، من خلال التجمع السابق، وكذلك الحالي، وشكر الاعلام الرياضي على التعاطي الجيد مع المنتخبات، وكذلك رئيسي الهلال والمريخ هشام السوباط وآدم سوداكال اللذين التقيا في الهم الوطني وكانا صفاً واحداً واختلفا في الأندية فقط.. وذكر برقو أن وجودهم في الكاف حالياً أضحى بصوت مسموع، وسيسخرون كل علاقاتهم لتهيئة الأوضاع الايجابية لصقور الجديان، وأفاد انهم طالبوا بتحويل مباراة المنتخب لتلعب ليلاً بدلاً عن الساعة الثالثة..قال برقو إن تخوفهم كبير من بعض الممارسات في الكاف خاصة فيما يلي الحكام، وكذلك تلاعب بعض الاتحادات والاندية بفحوصات كرونا، وقال إن الفوز على ساوتومي بالاربعة هنا لا يعني الفوز السهل في ساوتومي، فهم يقاتلون من أجل الفوز الشرفي، وذكر انهم حرصوا على اصطحاب 26 لاعبا تحسباً للكرونا.