شركة الصمغ العربي تتعاقد على (شراء) الصمغ من المنتجين

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شدد وزير التجارة والتموين، علي جدو، اهتمام الوزارة لتنمية وتطوير حزام الصمغ العربي في السودان، وتقديم الدعم الفني والاجتماعي للمنتجين من خلال شركة السودان للصمغ العربي، بتحقيق عائد مُجز في الشراء والتسويق التجاري، كذلك توزيع عوائد الأسهم عبر انشطة الشركة في زيادة كفاءة التصنيع، وتأهيل المصانع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات مع مصادر التمويل.

وقال جدو في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، إن استراتيجية الوزارة في تعظيم عائدات السودان من تجاره الصمغ العربي في الاسواق العالميه، (بإبعاد الوسطاء الدوليين والمحليين)، وتحقيق قيمة مضافة في حصيلة الصادر لدعم التنمية الريفية في مواقع الإنتاج.

وقال مدير عام شركة السودان للصمغ العربي، عبد العزيز أبو طالب، إن الشركة تعاقدت على شراء الصمغ من المنتجين، وبناء (مخزون استراتيجي وقائي)، مؤكداً تحسن مستوى الانتاج هذا العام، يبشر بارتفاع عائدات الصمغ العربي، متوقعاً ان تتجاوز (٢٠٠) مليون دولار خلال العام.