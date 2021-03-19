فيلود يدافع عن اختيارات المنتخب الوطني ويرد على الانتقادات

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني الأول المستر هوبيرت فيلود، وقال إن القائمة الأخيرة شملت (10) عناصر جديدة لأول مرة تدخل كلية المنتخب، وهذا رقم كبير، قبل مواجهة افريقية مهمة لا تقبل أن إخفاق ، وأضاف أن الاختيار يتم وفق دينماكية خاصة به، في أسلوب العمل والتكتيك، وكذلك الاعتماد على العناصر التي تدربت كثيراً في كلية المنتخب لأنها استوعبت الطريقة، وعلق على مستوى نصرالدين الشغيل الذي وصفه بـ(أفضل لاعب في السودان)، مبيناً انه فقد كبير بالايقاف في مباراة ساوتومي، ولكن يتواجد في المعسكر والسفر من أجل التدريب والتحضير لمباراة جنوب افريقيا، وذكر فيلود هناك مطالبات بضم لاعبين شاركوا مباراة واحدة خلال ستة أشهر، وأضاف أن العامل النفسي في المنتخب يختلف عن الأندية، مقللاً من تأثير النتائج الافريقية على لاعبيه في المنتخب، وذكر فيلود انهم راعوا روح المجموعة في الاختيارات، وذكر الأوضاع بصفة عامة جيدة ، شاكراً الاتحاد برئاسة شداد ، ولجنة المنتخبات برئاسة برقو على الاهتمام.

وقال فيلود إنه حالياً يعاني فقط من الخانات في المتوسط الميداني على الاطراف (الأجنحة)، والتي كان يؤدي فيها ياسر مزمل، أحمد التش، ورمضان عجب، وذكر أن السودانيين يتخوفون من اختيارات الشباب ومشاركتهم، وقد حرص أن يوجد في التجمع الحالي ثلاثة لاعبين شباب، وهم الجزولي نوح، أبوجا، وحسين من حي العرب، وقال إن اللعب الخارجي طوّر كثيراً في الشق البدني لأطهر الطاهر وشرف الدين شيبوب ، وهما ينتسبان إلى دوريين قويين في المحيط العربي والافريقي، وتمنى أن يتوجه كل اللاعبين إلى المستوى الخارجي، ليكون ذلك في سبيل رفعتهم ورفعة المنتخب الوطني. وفي ختام حديثه قال انه وضع كل المعالجات وسيكون الاستعداد جيدا للمواجهتين، معرباً عن ارتياحه للسفر قبل 5 أيام إلى ساوتومي.