مجلس المريخ يعلق عضوية الرباعي ويخاطب الاتحاد

قام مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال بتعليق عضوية الأعضاء المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة بحسب المادة “15” من نظام النادي الأساسي لعام 2019م و هم علي مصطفى أسد، محمد موسى الكندو، هيثم محمد الرشيد، خالد أحمد المصطفى، وذلك لانتهاكهم المتكرر لنظام النادي الأساسي والعمل على تقويض خارطة الطريق المقترحة من الفيفا بعد أن قاموا بعمل أختام وورق مروس يخص النادي بصورة غير شرعية كما قاموا بفتح نافذة عضوية لتجديد واكتساب العضوية بصورة غير شرعية، وقد قام النادي بمخاطبة الاتحاد السوداني طالباً تحويلهم للجنة الانضباط، وبالمقابل رفض المكتب التنفيذي للنادي بقيادة محمد موسى الكندو قرارات سوداكال ووصفها بغير المؤسسية وأشار إلى أنهم ماضون في طريقهم، لافتا أن القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي سارية وفقا للقانون والنظام الأساسي للنادي.

يشار إلى أن رئيس المريخ سوداكال تعرض لمحاولة اعتداء عنيفة من أحد المشجعين إثر زيارته لمقر الاتحاد والاجتماع برئيس الاتحاد كمال شداد مساء أمس.

و هتف المشجع ضد الرجل وطالبه بالرحيل عن إدارة النادي وأكد عدم السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك، وكاد المشجع أن يعتدي على سوداكال لولا تدخل أمن اتحاد الكرة