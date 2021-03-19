لكل المواطنين البرهان يفتتح (أكبر) أسواق للبيع المخفض بالبلاد

الخرطوم: ابتهاج متوكل

يدشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، صباح (الأحد) اكبر مجمع لاسواق البيع بالبلاد، أقامته المؤسسة التعاونية الوطنية، بالخرطوم بحري، بمشاركة أكثر من (٢٨) شركة.

وقال مدير عام المؤسسة الوطنية اللواء عادل العبيد، في مؤتمر صحفي، ان الأسواق توفر كل البضائع والسلع الغذائية الاستهلاكية، التي يحتاجها المواطن، بمواصفات وجودة لمنتجات من قبل شركات كبرى، مشددا على ان تعدد منافذ البيع يحقق تنافسية الاسعار، وتعدد الخيارات للمواطن، من اجل تخفيف اعباء المعيشة، و(ارضائه) كهدف (استراتيجي) تسعى اليه المؤسسة.

وأعلن العبيد، عن تجاه لتوسعة نشاط السوق لتوفير الغاز الطهي قريباً، عن طريق نظام التعبئة المباشرة للاسطوانات من قبل شركة النيل للغاز، كذلك سيشهد افتتاح معارض خاصة بموسم رمضان، ثم للأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام اليومي الأثاث المنزلية، مبينا ان المؤسسة شرعت في الاتصال بشركات السكر الكبرى، لتوفيره بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين، موضحا ان الاسواق تقدم خدمات تمس حياة المواطن مباشرة، وذلك من خلال مصنع بيع (الكسرة) باسعار تقل بنسبة ٥٠٪، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقامة أسواق في مناطق كرري، الشجرة والعودة.

واشار العبيد الى ان المؤسسة الوطنية التعاونية، تكونت عبر استقطاع اشتراكات شهرية لأفراد القوات المسلحة، وتسدد منذ العام 1969 إلى يومنا هذا، وفي عام 1972 تم تسجيلها كجمعية تعاونية.