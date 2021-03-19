جولة أفريقية لوزيرة الخارجية لشرح موقف السودان حول سد النهضة

الخرطوم: السوداني

وصلت ظهر اليوم الجمعة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصـادق إلى مدينة موروني عاصمة دولة اتحاد جزر القمر اليوم، وكان في استقبالها نظيرها السيد ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر، ومدير مكتب الرئيس ووكيل الداخلية.

وأجرت وزيرة الخارجية، مُباحثات مع نظيرها حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تطويرها في المجالات كَافّة.

هذا وسوف تلتقي السيدة الوزيرة خلال هذه الزيارة، رئيس جزر القمر السيد غزالي عثماني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة أفريقية لشرح موقف السودان حول ضرورة إبرام اتّفاق ملزم وقانوني حول سد النهضة، والتحذير من عملية الملء الثاني لبحيرة السد وخطورته على السودان.

ويجدر بالذكر أنّ جزر القمر تمثل دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مُفاوضات سد النهضة.