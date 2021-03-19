مُناورات بحرية بين السودان والسعودية

الرياض: السوداني

تُنفِّذ القوات البحرية السودانية، والملكية السعودية، ممثلة في الأسطول الغربي الأحد القادم، مُناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك 4” في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

ووصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وحدات القوات البحرية السودانية المُشاركة في التمرين، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وتشارك في التمرين، مُشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من مُعلِّمي ومُدرِّبي القوات البحرية.

وبدأت البحرية السعودية ونظيرتها السودانية أول تمرين مُشترك في العام 2013 بعنوان “الفلك 1” في ميناء بورتسودان بالسودان.