جريمة قتل بشعة لمدير محطة وقود تهز أم درمان

الخرطوم:هبة علي

لقي رجل في العقد الخامس من عمره ، مصرعه عصر امس ، بمقر عمله باحدى محطات الوقود في أم درمان .

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن بشير عبد الله حمد وجد مقتولاً وموثوقاً بمكتبه عصر أمس .

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الشرطة حول الحادثة حتى مثول الصحيفة للطبع .

أكد مصدر بالاسرة لـ(السوداني) مقتل الفقيد البالغ من العمر نحو 50 عاماً وانه كان يعمل بمحطة أويل انرجي بالسوق الشعبي في أم درمان ، وأشار إلى أن القتيل كان في مناسبة وتوجه بعدها لمقر عمله بالمحطة حيث وجد مقتولاً وموثوقاً من قبل مجهولين ، وهو متزوج ويسكن في منطقة أبو سعد .

وينحدر الفقيد عبد الله من منطقة الكرو الاحامدة بولاية النيل الابيض فيما تقيم اسرته الكبيرة بمدينة كوستي .

وبحسب افادة احد اقربائه فقد عمل الفقيد لسنوات عاملاً ومحاسباً باحدى شركات محطات الوقود ، ثم هاجر بعدها إلى ليبيا قبل عودته الاخيرة للبلاد.

في السياق قال مصدر آخر

أن الفقيد وجد مقتولاً وخزنته بمكتبه مفتوحة وقال ذات المصدر ان قسم الصناعات تلقى بلاغاً بالحادثة ليحضر القسم بدوره مع فريق مسرح الحادث و الكلب البوليسى لإجراءات التحقيق والبحث للوصول للجناة. تفاصيل ص.