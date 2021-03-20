تحقيق لـ(السوداني) من داخل الفشقة يكشف حجم التوغل الإثيوبي

القضارف : اليسع أحمد

كشف تحقيق اجرته (السوداني) من الفشقة على الحدود ، عن تفاصيل الاعتداءات الإثيبوية وتغول عناصرها داخل المساحات الزراعية ، التي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيبوياً ، ليستمر بعدها غزو الأراضي السودانية حتى سيطرتهم على نحو 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة .

يقول المزارع بمنطقة الفشقة الكبرى ، معاوية عثمان الزين لـ(السوداني) إنه في موسم حصاد 1995م داهمت (عصابات الشفتة) المسماه لاحقاً بالمليشيات الإثيوبية مشاريعهم الزراعية هو وأسرته، والتي تبلغ مساحتها (5) آلاف فدان وعاثت فيها شتى أنواع الفساد من نهبٍ وحرقٍ للآلات الزراعية، وترويع المُلّاك والعاملين واستولت عليها تزامناً مع حصادها.