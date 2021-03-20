معالجة قبول (2047) ألف وطالب وطالبة احرزوا نسبة 90% فما فوق

الخرطوم : السوداني

فرغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من معالجة قبول الطلاب الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية السودانية من الذين لم يتم قبولهم هذا العام في تقديم الدور الأول للجامعات والمعاهد العليا

وقال المدير العام للإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي علي الشيخ السماني، إن الوزارة حرصت ولفترة امتدت لأكثر من عشرة أيام على استلام طلبات إلتماس معالجات قبول هؤلاء الطلاب عبر مكتب القبول الرئيسي وأكثر من 35 مكتبا للقبول بأمانات الشؤون العلمية بالجامعات الحكومية بالخرطوم والولايات حرصا منها على ان ينال كل طالب حقه في تقديم التماس معالجة القبول

و أوضحت الوزارة في تعميم صحفي أنه تم استلام (3617 ) التماسا من الطلاب غير المقبولين في الدور الأول منها (1652) التماسا من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت 90% .

حيث اخضع الطلاب للمنافسة فيما بينهم وتم ترشيح (2047) طالب وطالبة لمختلف الكليات والتخصصات من جملة المتقدمين من الحاصلين على نسبة 90% فما فوق.