زمن الكتابه :الساعة الواحدة صباحا بعد عودة التيار الكهربائي

لو وجد جهاز صبروميتر لقياس تحمل الصبر لفاز المواطن السوداني في القياس وكان في المرتبة الأولى حيث صبر على حكومات وصبر على أزمات وجاء الدورعلى صبره في جائحة الكهرباء ولكن دائما للصبر حدود.

إيضاح ١

من المؤسف ألا يخرج مسؤول يشرح بالتفصيل ما يحصل في الكهرباء بكل شفافية ونحن في بداية الموجة الثالثة لجائحة الكهرباء حيث زادت برمجة القطوعات وجاطت علينا البرمجة بعد حفظنا للجدول ورمضان ينظر إلينا بشفقة ولسان حاله يقول لا مكان له في السودان.

الكهرباء عاوزة فلوس والفلوس عند السلطان الكهرباء عاوزة مياه والمياه بالسدود والسدود عند الإثيوبيين والمصريين… أفهموها أين المصلحة.

إيضاح ٢

لو كنت مسؤولاً في هيئة المياه لأصدرت إعفاء من الرسوم في فترة جائحة الكهرباء.

في السابق كنا نعطف عليكم حيث لا تحصيل وضعف في الإيراد الآن تأتيكم الرسوم عبر وسطاء تقطعت رؤوسهم بكثرة الشتائم وشايلين وش القباحة امتلأت خزائنكم بالإيرادات وجفت آباركم… الحال في حالو لا تحديث للشبكة ولا تمديدات جديدة في بلد يحسده العالم لما به من انهار وأمطار هبة من الله لنا جعل سبحانه وتعالى منها كل شيء حي.

الحلول الوقتية وسياسة الترقيع لا تجدي هنا في السودان يجب التخطيط لما يتماشى مع التوسع المعماري والانتشار السكاني ويضمن أي نقص في توليد الكهرباء وشح المياه وتمديد شبكات الصرف الصحي في كل المناطق.

قيد في دفتر القانونيين هل يمكن أن نقاضي شركة استلمت مقدماً لتوفير خدمة ولم تف بها ولا بيكون فيها جرجرة.

رصيد أرباح منقوووول

أعجبتني عبارة لو ما دافع شيرنق ما تقلب السمكة

دحين يا ناس الموية اعملوا شيرنق مع ناس الكهرباء.