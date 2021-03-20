بعد توقف دام 30 عاماً .. عوض رحمة يشيد بفتح الإذاعة للتسجيلات الغنائية ..

أشاد الموسيقي المخضرم عوض رحمه عازف الكمان المعروف وعضو أوركسترا الإذاعة بفتح أبواب إستديوهات الأذاعة لتسجيل أغاني المطربين الكبار بعد إغلاق استمر لأكثر من 25 عاما ،وقال إن الخطوة تأخرت كثيرا لأن هناك فنانين رحلوا عن الدنيا دون أن تسجل أعمالهم للإذاعة وهذا شيء مؤسف، وحول غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة قال عوض رحمة : كان ذلك بسبب وفاة زوجتي رحمها الله بالقاهرة قبل شهرين ،وهذه فرصة أشكر خلالها البروفسير صديق تاور عضو مجلس السيادة والأخوة الفنانين بمصر الشافعي شيخ أدريس وعادل الصول وصلاح ضرار وصلاح سلطان ومامون صالح وأسرتي اتحاد الفنانين ودار الخرطوم جنوب وكل من وقف معي وواساني .