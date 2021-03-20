مركز الدراسات السودانية يحتفل بيوم الشعر العالمي

يحتفل مركز الدراسات السودانية يوم الأحد المقبل الموافق 21 آذار/مارس 2021، وبالتعاون مع المجلس القومى للثقافة والآداب والفنون، بيوم الشعر العالمي، تحت شعار (الشعر والثورة).

ويشتمل البرنامج علي كلمة للدكتور حيدر إبراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية، وورقة حول الاغتراب والاقتراب في أغاني الشباب الثورية، يقدمها الموسيقار الدكتور كمال يوسف، وورقة أخرى في شعر الثورة يقدمها الدكتور هاشم ميرغني.

كما يُشارك بالقراءات الشعرية كل من الشعراء عالم عباس، أزهري محمد علي، إيمان آدم، بابكر الوسيلة، أحمد أبوسن، وذلك بمقر مركز الدراسات السودانية بالخرطوم شارع الجمهورية.