بعثة صقور الجديان تصل ساوتومي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى ساوتومي بطائرة خاصة، وذلك لمواجهة منتخبها عصر الأربعاء المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية، وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد غادرت صباح أمس من مطار الخرطوم برئاسة حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ومن المنتظر أن يؤدي صقور الجديان جملة تدريبات تحضيرية تأهبا للمواجهة المرتقبة.

يجدر ذكره أن قائمة (صقور الجديان) ضمت مجموعة من العناصر التي يتوقع أن تحدث الفارق كشيبوب المحترف في الجزائر وأطهر الطاهر نجم نادي سموحة المصري.