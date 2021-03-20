البرهان: الدعم السريع قدم نماذج تُحتذى لخدمة الشعب السوداني

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالأدوار التي ظلت تقدمها قوات الدعم السريع، وقال إنها تعتبر نموذجا يحتذى به لخدمة المواطنين والشعب السوداني.



وقال البرهان لدى مخاطبته وداع قوات درع الصحراء من قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية اليوم، “إنها عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار”.



كما أشاد البرهان بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقال إنه قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر.

وأكد رئيس مجلس السيادة، أن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءاً منها، وجدد رئيس مجلس السيادة الثقة في قوات الدعم السريع والتي ستكون جزءاً من بناء السودان.



وأكد القائد العام، أن القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وقال إنها تعمل في حماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة الانتخابات.

من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان، ان القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات “يوناميد”، ودعا قواته للالتزام والتقيد بالقوانين والأعراف في التعامل مع القضايا والمتفلتين.