حريق يقضي على مُعسكر السلام للنازحين بقريضة

نيالا – قريضة: محجوب حسون

شَبّ حريقٌ هائلٌ بمعسكر السلام للنازحين بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور التي تبعد (٨٦) كيلو متراً جنوب نيالا، وأحدث خسائر في الأموال والممتلكات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الحريق شَبّ نهار أمس الجمعة، وقضى على مُعسكر السلام للنازحين، وهم الآن في العراء يفتقدون للمأوى والأغذية، فيما لا يزال اعتصام قريضة رقم (٢) يواصل لليوم العاشر على التوالي دون أن يزورهم الوالي أو أيِّ ممثل لحكومة ولاية جنوب دارفور.

فيما جدّد المُعتصمون مُطالبتهم بإقالة والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق ولجنة أمن الولاية بسبب التقاعُس وعدم مَقدرتهم على مُلاحقة المُتفلِّتين القبليين الذين حاصروا محلية قريضة ليومين مُتتالين، حرقوا فيها (٤٩٧) منزلاً وقتلوا (٩) أشخاص وجرحوا (٢٤) في الأحداث التي وقعت مُؤخّراً بالمحلية.