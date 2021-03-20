مدير عام الشرطة يوجه بتسخير كافة الإمكانات للكشف عن ملابسات جريمة قتل وكيل طلمبة (أويل أنرجي)

الخرطوم: السوداني

وجّه المدير العام لقوات الشرطة بتسخير كافة الإمكانات اللازمة للكشف عن ملابسات جريمة قتل وكيل طلمبة (أويل أنرجي) بالسوق الشعبي بأم درمان الذي وجدته الشرطة مقتولاً داخل مكتبه ومقيد الأيدي والأرجل.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة في بيان له، أن الشرطة فور تلقيها البلاغ، تحركت قوة منها إلى موقع الحادث بحضَور فرق مسرح الحادث والكلاب البوليسية والمباحث والتحري، وقامت بكافة الإجراءات الأولية القانونية والفنية اللازمة وتم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لمتابعة الإجراءات البحثية والكشفية.

وتوجّه لمكان الحادث كل من مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير دائرة الجنايات وعدد من قادة الشرطة، فور تلقي البلاغ، للوقوف على الإجراءات المتعلقة بسير التحريات.

ووقف المدير العام لقوات الشرطة على خطة العمل بالبلاغ وتفاصيل ما توصلت إليه التحريات، عبر المباحث والإدارات المعاونة، ووجه بتسخير كافة الإمكانات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة. كما يتابع السيد وزير الداخلية سير الإجراءات.

وأكّدت قوات الشرطة، أنّها لن تالو جهداً في إماطة اللثام عن غموض الحادث، وأنها مصممة للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى منصات العدالة.