بنك السودان: تغيير العملة يكلف 600 مليون دولار ولا جدوى إقتصادية من تغييرها

الخرطوم: السوداني

أكدت مديرة الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان المركزي، ماجدة عبدالوهاب موسى، عدم وجود احصائية دقيقة لدى بنك السودان لمعرفة حجم العملة المزيفة.

وقالت خلال مخاطبتها المنتدى الدوري للقطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر السوداني الذي جاء تحت شعار (نحو نموذج اقتصادي تنموي لتحقيق العدالة الاجتماعية) بدار الحزب بالعمارات، إن المعلومات الرسمية تأتي من الشرطة وهي لا تتجاوز ال1% من حجم التدوال وانها تعد نسبة لا تشكل خطورة.

وأضافت أن تغيير العملة يحتاج إلى 600 مليون دولار، حسب الدراسة التى أجراها بنك السودان مؤخرا، وقالت من غير المعقول ان تكون هناك جدوى اقتصادية لتغيير العملة التي تحتاج لهذا المبلغ.

واقرت ماجدة بوجود مضاربات في السوق والمحاصيل وغيرها تحتاج لمعالجات.

من جانبه قال امين دائرة الاقتصاد بحزب المؤتمر السوداني، محمد خير حمور، انه ليس هناك جدوى اقتصادية من تغيير العملة، وأنه امر غير مجدي، مشيرا إلى البدائل لمعالجة تزيف العملة، مؤكدا اهمية اتخاذ قرارات واضحة لحصر العملات المزيفة وإيقاف هذا النزيف.

ومن جهته اوضح جار النبي احمد، الأستاذ بجامعة الأحفاد، ان هناك أربعة معطيات للاقتصاد تتمثل في، “الأرض والعمال وراس المال والادارة” لتشكيل العرض الكلي للاقتصاد والتحكم فيه، وان دور بنك السودان التحكم في السيولة وإلاصلاح الضريبي.