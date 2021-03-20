عبد الرحيم دقلو يصالح أهل مروي مبينًاً مقصده من حديث سابق بشأنهم

الخرطوم: السوداني

أوضح الفريق عبدالرحيم دقلو، مقصده من حديث سابق حول مروي لاقى ردود فعل غاضبة، مبيناً أن حديثه عن مروي كان القصد منه إشارة إلى منطقة عزيزة من مناطق السودان متميزة بالتنمية والحضارة والإستقرار والازدهار والناس الطيبين.

و حيا عضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان، الشعب السوداني صناع الحضارة والتاريخ والإرث العظيم.

جاء ذلك لدى مشاركته اليوم السبت في احتفال إطلاق سراح موسى هلال، بأم درمان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعضو المجلس السيادي الطاهر حجر وعضو شركاء الفترة الإنتقالية التوم هجو والإدارات الأهلية ورجال الطرق الصوفية.

وأعرب دقلو عن شكره لأهل مروي وتاريخها وحضارتها، وقال: “مروي الكرم والشجاعة مافي زول بدخلها زندية بضراعه”.

وامتدح عبدالرحيم اهل التصوف، مؤكداً انهم دعاة السلام على مر التاريخ ، معدداً أدوارهم في قضايا الصلح والتنمية والسلام وقبلها نشر الدعوة.