اكتشاف أثري جديد بولاية نهر النيل يعود إلى القرن الأول الميلادي

نهر النيل: السوداني

تمكنت بعثة المتحف الوطني التشيكي بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف، من اكتشاف أثري جديد بموقع ود بانقا بولاية نهر النيل يرجع تاريخه إلى القرن الأول الميلادي، ذلك في معبد الالهه إيزيس.

حيث تم العثور على مذبح مزخرف من الأعلى والأطراف الأربعة اضافة الى قاعدتين لتمثالين في قدس الاقداس، كما تم العثور على قاعدة أخرى مزينة بتمثالين صغيرين لإله الاسد ابيدماك.

وقال مدير الهيئة حاتم النور محمد سعيد وفق (سونا) أن هذا الاكتشاف يمثل تطورا في تاريخ الكشف الأثري في الموقع، والذي بدأ في نهاية الخمسينات من القرن الماضي بواسطة اول مدير سوداني للآثار بروف ثابت حسن ثابت.

وأضاف حاتم ان هيئه الآثار ستعمل باستمرار من أجل اكتشاف مدخرات السودان في مجال السياحة حتى يكون السودان جاذب سياحي لكل دول العالم، مطالبا الدولة بضرورة توفير الدعم اللازم .

ومن جانبة قال الخبير التشيكي في مجال الآثار رئيس البعثه الاثرية للسودان بافل دان داركا، أن الجهود ستستمر من اجل اكتشاف آثار السودان، مشيرا الي انه من المتوقع اكتشاف مزيد من الآثار خلال الفترة القادمة.