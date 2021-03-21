 مدير الأبحاث الجيولوجية : الخرطوم مليانة دهب تحت الأرض

الخرطوم : السوداني

كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد سعيد أن الذهب متواجد في كل أراضى السودان وليس الهامش فقط ، وقال في حوار أجرته معه صحيفة المستقبل الالكترونيه :” السودان دا كلو غني جداً والخرطوم دي مليانة دهب تحت الأرض” وأكد سعيد أن مشاكل السودان وفي المستقبل القريب ستحل من خلال استخراج المعادن وزاد” سنحل مشاكل السودان بثروات المعادن وهذا أمر ممكن جدا ” وتابع سيكون السودان الدولة الأولى في إنتاج الذهب ” لو مشينا صاح .”

كاشفا في الوقت ذاته عن تقليص المساحات الممنوحة للشركات حيث كانت في السابق تعطى الشركات مساحة (4) آلاف كيلو متر , وتابع بقولة ” أعطينا المغاربة قدر مساحة لبنان 3 مرات”، لكنها قلصت في الوقت الراهن إلي (300) كيلو متر .