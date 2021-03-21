حمدوك يترأس اجتماع مجلس أمناء الصندوقَ القومي لرعاية الطلاب

الخرطوم: السوداني

ينعقد صباح يوم غدٍ الاثنين بقاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس أمناء الصندوقَ القومي لرعاية الطلاب في دورته الـ17 برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وبرفيسور انتصار الزين صغيرون الرئيس المناوب إلى جانب عضوية عدد من الوزراء ومدراء الجامعات وقادة العمل التنفيذي.

وسيستعرض المجلس تقارير الأداء والاطلاع على مقترح قانون الصندوق تمهيدا لاجازته اضافة إلى اجازة خطط وموازنة العام 2021 التي تهدف إلى دعم مسيرة الصندوق وتطوير مشروعاته التي تسهم بدورها في استقرار طلاب التعليم العالي.

وقال البروفيسور احمد البشير محمد حسن الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب مقرر المجلس إن هذه الدورة أتت متميزة لأنها جاءت في عهد حكومة جديدة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح البشير أن الاجتماع سيعرض عدداً من التقارير وماتم إنجازه في العام 2020 اضافة إلى الاطلاع على الرؤى المستقبلية لتطوير بيئة سكنية أفضل ملائمة التحصيل الأكاديمي المستقر.

وأضاف البشير انه سيتم الوقوف على التحديات التي تواجه عمل الصندوق بجانب عدداً من القضايا الخاصة برؤية الصندوق المستقبلية بالنسبة للمشروعات المختلفة.