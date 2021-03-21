1000 سنة ليحكم الحزب الشيوعي السودان

يحكى رئيس الوزراء السوفيتي السابق إلكسي كوسيجين عن حوار دار بينه وبين الزعيم الصيني ماوتسي تونج في آخر زيارة له للصين في 1965م “ذهبت إلى ماوتسي تونج واقترحت عليه أن نناقش خلافاتنا حتى نستطيع تصفيتها، ولكني فوجئت بماو يقول لي: إننا نحتاج إلى عشرة آلاف سنة لكي نستطيع تصفية ما بيننا، فقلت له: وإذا بذلنا جهدا مكثفا ألا نستطيع أن نختصر هذه المدة المخيفة في بُعدها؟ فسكت ماو قليلا ثم قال لي: ربما لو بذلنا كل جهدنا فإننا قد نتمكن بمعجزة من اختصار ألف سنة. فقلت: ماذا نفعل؟ لقد جعلوني شخصيا أشعر باليأس من إمكان تسوية نزاعنا معهم. ومن الذي سيعيش عشرة آلاف سنة؟ ومن الذي يريد أن يبذل كل جهده اليوم ليختصر ألف سنة بعد تسعة آلاف سنة؟ وكيف يمكن أن يفهم أناس يفكرون على هذا النحو؟ وكيف نستطيع أن نتعامل معهم؟”.

تلك الحكاية ترتبط بالقيمة السياسية للحزب الشيوعي السوداني وهو يحاول اقتناص الفرصة الانتقالية الحالية لممارسة دور سياسي في الدولة، ورغم أن الحزب غير مهيأ لأي دور ولا يمكنه إلا أن بعض كوادره التي يمكنها أن تحدث الضجة في القواعد الشعبية يبدو غير متجانسة مع سياسات الحزب.

تلك الكوادر التي تمارس دور دون كيشوت في مصارعة طواحين الهواء، تستغل الأجواء المشحونة ضد النظام السابق بكل فساده للتغطية على اختراق مؤسسات الدولة وأجهزتها بصورة لا تبدو في السياق الديموقراطي عادلة، ودون التغطية الانتقالية فمن المستحيل أن يصعد أي كادر شيوعي إلى موقع قيادي لأن الوزن السياسي للحزب، والقيمة المجتمعية والدينية أقل بكثير من أن تحمل أحدهم إلى موقع متقدم.

هناك نوع من الارتباك بين الحزب في سياساته الكلية، والكوادر المندفعة والمتحمسة لأدوار وطنية، وفي كل الأحوال فإن الحزب لن يخدم السياسة الوطنية بغير الخطاب الهتافي، وحتى لا يحدث مزيد من التضليل كما فعل السابقون باسم الوطن والدين، فالحزب في حالة عزلة سياسية وفكرية ولا عمق أو امتداد له بحيث يحقق مصلحة للبلاد من أي دور مفترض حتى لو كان معارضا برلمانيا.

سياسات الحزب تخالف كلية المزاج السياسي العام للدولة السودانية وغالب شعبها، وهو في السياق الإقليمي لا حليف أو شريك له تنتفع منه البلاد، وسياساته ترتكز إلى حالة استعداء مبطنة وحقيقية مع دول الجوار العربي، وذلك عمق يضيع مع هذا الحزب، وعلى الصعيد الدولي فهو في حالة افتراق وقطيعة مع الحزب الشيوعي في الصين وروسيا، وهما أصلا على وفاق حتى مع إسلاميي السودان ما ينتفي معه تحقيق أي مصلحة يمكن أن يأتي بها الحزب.

الحزب رفض مؤخرا الاتفاق العسكري البحري مع روسيا، ورسو السفن البحرية الأمريكية في ميناء بورتسودان، وبذلك فهو مبادر لإظهار عداء مع حلفاء أو شركاء أو في المحصلة، القوى الدولية الكبرى، وذلك لم يكن ليختلف مع ذات الفهم الراديكالي المتطرف لتنظيمات مثل القاعدة التي تحولت إلى كيانات معزولة ومنعزلة ومعتزلة.

على صعيد كوادر الحزب فإنهم يبدون أكثر تنسما لحرية الممارسة الهتافية والسياسية التي تجعلهم أعضاء فاعلين في أجهزة أمنية وسياسية غير ضرورية ولكنها تمنحهم الشغف لممارسة العمل السياسي والشعور بأداء دور في الدولة كما في ما يسمى مباحث التجارة والتموين، وهي لا تعدو أن تكون النظير للنظام العام.

هذه المباحث أنجزت أخيرا القبض على مدير عام شركة كوفتي ومؤسسي الشركة ومديري نحو 25 شركة أخرى من كبريات الشركات في عملية وصفها خبر القبض بأنها نوعية، وذلك بعد حصول هذه المباحث على معلومات بأن الشركة تعمل برأس مال يفوق 500 مليون دولار خلافا لما سجلته بالمستندات الرسمية التي سجلت فيها أن رأس المال لا يتجاوز خمسة ملايين دولار.

هناك بالضرورة حاجة ماسة وكبيرة لملاحقة الفساد والمفسدين، ولكن ليس على نحو يخرّب بنية الاقتصاد الوطني وشركاته، فطالما أن هذه الشركات بأصولها ورساميلها قائمة وعاملة في السودان أو حتى خارجه فإنها تعود إلى الوطن، ولا يمكن أن يتم التعامل معها بهذا السلوك التخريبي الذي يشعر معه أهل المباحث الجديدة بأنهم يديرون الدولة ويحافظون على مكتسباتها.

ما ينبغي التأكيد عليه هو أن فرصة الحزب الشيوعي في إدارة الدولة لا تتعدى إدارة داره في الخرطوم 2، وهو في المعارضة أكثر فائدة للوطن، ولأن الشيء بالشيء يذكر، فتجربة الأيام الثلاثة التي انتهت بمشانق كوبر في السبعينات ينبغي أن تكون الدرس الشيوعي العظيم، ولا يمكن للحماس وحده أن يمنح كيانا أو حزبا سياسيا دورا في إدارة الدولة.

إذا كان بين الحزبين الشيوعيين في الصين والاتحاد السوفيتي 10 آلاف سنة ليتفقا ويتوافقا قابلة لاختصارها ألف سنة بعد كل جهد ممكن، فالحزب الشيوعي الذي لا امتداد له إقليميا أو دوليا بحاجة إلى إعادة النظر في أهميته السياسية ودوره في الشأن العام، والفترة الانتقالية لن تطول إلى ما شاء الله لتتكشف بعدها الأغطية وتظهر العورات والسوءات.