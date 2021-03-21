صدع تجمع المهنيين.. هل تنجح محاولات الرأب؟

الخرطوم: مشاعر أحمد

مشاورات تجرى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، منذ ثلاثة أشهر لرأب الصدع بين المكوّنات غير الممثلة بالتحالف من جهة، وبين شقي تجمّع المهنيين من جهة أخرى، بحسب المتحدّث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، الذي كشف لـ(الحراك السياسي)، قائلاً إنّ المساعي تكلّلت بإعلان فك تجميد نشاط حزب الأمة القومي.. فهل سينجح التحالف الحاكم في ذلك؟ ..

ماذا قال عادل؟

بحسب خلف الله فانه من المرجو أنّ تصل المشاورات لتجاوز الخلاف الذي قضى بانقسام تجمّع المهنيين، وتفعيل المكوّنات الموقعة على الإعلان ولم تمثّل داخل التحالف”، موضحاً أن المشاورات الواسعة تتضمّن الرؤية السياسية الجديدة لقوى الحرية، وردّ تأخر نتائج الخطوات المتعلّقة بإدراج رؤى كافة الأطراف في الهيكل التنظيمي للتحالف للمداولات التي تجري حول تشكيل المجلس التشريعي وقبله تشكيل الحكومة الحالية”.

مبادرات سابقة

عضو اللجنة المركزية للمختبرات الطبية شهيناز جمال تقول لـ(السوداني) إن لجنتهم طرحت منذ العاشر من مايو من العام 2020م، عقب الانتخابات التي جرت داخل التجمع مبادرة لرأب الصدع منذ أن شعر الجسم بتصدع داخل التجمع، ومضت قائلة:”خاصة عقب الانتخابات لديها تحفظات وقدمت طعون وبرزت ملامح الانشقاق. كانت المبادرة توفيقية للاجسام المختلفة للتجمع التي تتكون من 18 جسما ، ولدى اي جسم ممثلون .

واوضحت شهيناز أن المبادرة تناولت الحلول في نقطتين ، الاول محور بناء وتأكيد مفهوم للعمل النقابي و المهني، داخل التجمع، وإيجاد مكاشفة بين الاجسام تثبت دعائم العمل المؤسسي وفقا للمهنية المجردة، وتابعت “كان المحور الثاني مراجعة العمل التنفيذي الذي جرى بتكوين لجنة مشتركة من الـ(١٨)جسما، على أن تتناول صياغة الرؤية السياسية بعد اجازتها.

وكشفت عن انه كان يجب أن يكون هناك ميثاق شرف بين الاجسام في حال توافقت بعيدا عن الاطر الحزبية ، وتقوية هياكلها، مؤكدة انه ليس من مصلحة اي حزب أن يحول التجمع الى جزيرة معزولة.

وافادت شهناز بأن لجنة المختبرات فشلت في رأب الصدع حينها ، الا أن الخطوة كانت تجميد النشاط من الشقين للتجمع الى أن يتم توحد للجسم، موضحة أن من اسباب الفشل أن هناك دوافع سياسية، و سوء تفاهم واسبابا كتيرة اخرى امتدت الى داخل الاجسام المكونة ، مشيرة الى أن هناك داخل التجمع والاجسام المكونة له لم تكن متحملة للمسؤولية، منوها الى أن الانقسام اثر على على الشارع

اسقاط النظام فقط

فيما يرى محللون أن دور التجمع كان مطلبيا حتى بعد التحول الى الدور الوطني في قيادة الثورة، موضحين أن ما حدث كان نتاجا طبيعيا لاتفاقيات الحد الأدنى وهو اسقاط النظام، ما يحدث نتاج طبيعي لاتفاقيات الحد الادنى الهدف اسقاط النظام لم يفكرو فيما بعد ذلك.

واشاروا الى أن التناقضات و الرؤى وتضاد الافكار كان سبباً ايضا، فكان أن وصل التجمع مرحلة أن السكرتارية لم تجتمع لمدة 4 شهور على التوالي، منوهين الى أن احد سبب الخلافات والخلل كان الانشغال مع اجهزة الدولة وتعدد المهام و التكاليف، مبررين بان ذلك كان خصما على ترتيب البيت الداخلي للتجمع، وفي النفس ذاته ما حدث كان عدم الوعي بالدور واختلاف الرؤى حول الثورة كان سبب ما يحدث ومحاولات لتسييسه بوجود احزاب.

تعنت الطرف الرافض

عضو لجنة المعلمين قمرية عمر توضح لـ(السوداني) أن اول مبادرة لرأب الصدع كانت من لجنة المعلمين لحل الخلاف الا انها لم تنجح بتعنت الطرف الرافض تقبل نتيجة الانتخابات وقتها، مشيرة الى أن كل المبادرات من لجنة المعلمين و المختبرات الطبية و بعض الشخصيات القومية لم تأت بأي نتيجة لرأب الصدع،وقالت قمرية إن اي مبادرة أخرى مرحب بها.

واوضحت قمرية أن الخلاف الذي وقع كان عقب الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، منوة الى انها كانت ديمقراطية وجرت بكل شفافية، مشيرة الى أن كل الاطراف كانت موافقة على اجراء الانتخابات، الا أن بعض الاجسام التي جاءت النتيجة دون توقعاتهم تحفظت عقب الرجوع الى خلفياتهم السياسية، لانهم وجدوا أنفسهم خارج مطبخ القرار لذلك خرجوا مغاضبين، منوهة إلى أن التجمع جسم مهني و شكل نقابي .

وعزت قمرية ما حدث لضيق الافق و من اجل الانتصار للمصالح الذاتية والانتهازية، مشيرة الى أن اصطفافهم مع نداء السودان والهبوط الناعم اديا الى الانشقاق، مؤكدة أن أي إشكال يتم حله بالحوار، وان الاطراف معظمها كانت جادة في الحل الا أن الطرف الآخر كان متعنتا لرأيه ، مشيرة الى أن الحل يحتاج الى التسامي و البعد عن شخصنة القضايا و وضع قضايا البلاد في المقدمة .

أصل الحكاية

في العاشر من مايو للعام 2020،انتخبت قيادة جديدة للتجمع، لكن هذه الخطوة وجدت رفضاً كبيراً من النقابات الرئيسية المؤسسة لتجمع المهنيين في عام 2018.

وكشف محمد ناجي الأصم، وقتها عن المحاولات التي كانت تقوم بها هذه المجموعة لتسخير التجمع لصالح أجندتها الحزبية الضيقة، وتمرير أفكارها عبر التجمع، موضحا أن محاولات هذه المجموعة بدأت في فبراير العام الماضي، قبيل إسقاط النظام البائد ، وفي هذا الوقت كانت قيادات التجمع في المعتقلات والسجون.

في وقت اتهمت فيه قيادات مجموعة محسوبة على الحزب الشيوعي باختطاف التجمع، وتسخيره لمصالح حزبية ضيقة، وأهداف مناهضة للثورة ، وتفتيت وحدة قوى الثورة.