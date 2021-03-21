والي جنوب دارفور: “الشرطة ضعيفة وليست لها عقيدة ترتيبات أمنية وينحازون لأهلهم”

نيالا: محجوب حسون

قال والي جنوب دارفور موسى مهدي، إنّ الشرطة لا تملك السلاح والعتاد ولا المركبات، وليست لها عقيدة شرطية رغم انه المنوط بها الأمن الداخلي.

وكشف الوالي في مجموعة “منبر جنوب دارفور” بالواتساب أمس السبت، عن عدد كبير من شرطة المكون المحلي (المحليات)، يتسترون على أهلهم وينحازون لمكونهم.

وأعلن عن ان لجنة أمن الولاية اتخذت من الإجراءات ما تحفظ به أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى توفير اطواف لمراقبة بيوت الأعراس والقبض على كل من يحمل السلاح حتى ولو كان ينتمي للقوات النظامية، وذلك على خلفية مقتل طفل عمره 7 سنوات بطلق طائشة داخل منزله.

وأفاد مهدي بوصول مساعدات إلى محلية كاس عقب اندلاع حرائق بقرية هشابة ومعسكر السلام بقريضة، كاشفاً عن مساعٍ لتوفير عربات إطفاء لتلك المناطق.

وفي سياق منفصل، كشف الوالي عن إرسال قوة مشتركة قوامها 20 عربة إلى المناطق الجنوبية من ولايته لمحاربة المتفلتين والحرامية منذ أسبوع، مؤكداً أنها استطاعت القبض على بعض المجرمين، منوهاً إلى أنه بصدد مقابلة مدير عام قوات الشرطة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة لمدهم بقوات مشتركة يتم إرسالها للمنطقة الجنوبية.

وأشار الوالي إلى أنّ لجنة الأمن تعمل في ظروف وصفها بـ(الصعبه)، وأنها ماضية لتوفير الأمن والاستقرار وحماية مواطني الولاية.