مقترحات عرمان أو.. خارطة الطريق!

يظل ياسر عرمان – نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – متميزا على أقرانه من الساسة.. بحرصه على التواجد الإيجابي فى الفضاء السياسي.. بتحليلاته العميقة ومبادراته الكبيرة.. التى إن أخذ بها أولو الأمر لكان فيه خير كثير.. تلمس بجلاء الاجتهاد الذي يسبق إفاداته.. مما يجعلها منتجة وذات جدوى.. آخر مساهمات ياسر القيمة.. تلك المقترحات التي أطلقها عبر صحيفة (الديمقراطي).. يطالب فيها الحكومة أن تتبنى جملة من الأنشطة.. يمكن أن تثمر نتائج إيجابية تصب في صالح إنجاز مهام الانتقال.. وتحقيق التحول الديمقراطي.. ويمكن تلخيص مبادرة ياسر الجديدة في عقد سلسلة من المؤتمرات القومية.. تجمع كل قوى الثورة.. والأهم من ذلك.. تضع خارطة طريق للخروج من كثير من الأزمات التي تعيق مسار الانتقال.. !

فقد طالب السيد ياسر عرمان الحكومة الانتقالية الجديدة.. وفقا لصحيفة (الديمقراطي).. بتشجيع وتبني انعقاد مؤتمرات لقوى الثورة في كل المجالات الحيوية، ومن بينها مؤتمر للجان المقاومة وللجان إزالة التمكين وآخر لأسر الشهداء.. وذلك لتجميع وتوحيد القوى التي قامت بالتغيير.. ويخلص عرمان للنتيجة التي ينبغي أن يعمل لها الجميع.. ليصل إليها الجميع وهي.. القضاء على الدولة الموازية للمؤتمر الوطني التي لا تزال تتحكم بمصائر الناس، إضافة للتصدي لأعمق قضيتين وهما القضية الاقتصادية وإصلاح القطاع الأمني العسكري.. ومع كامل الاتفاق لأهمية القضايا التي صوب ياسر سهمه لها.. ومع كامل القناعة بضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية رأس الرمح في عملية الانتقال.. بالتعاطي مع القضايا كافة التي أشار اليها السيد عرمان.. فالحقيقة الهامة الأخرى.. هي أن الحكومة والتي يعلم الجميع الظروف التي تعمل فيها.. في حاجة ماسة لرافعة داعمة ومساندة.. وحسنا فعل عرمان وهو يشير للقاعدة العريضة التي تستند إليها الحكومة.. لجهة القوى السياسية المشاركة فيها.. مما يجعل المراقب.. يفترض دورا لهذه القاعدة السياسية.. يوازي جهد الحكومة المنتظر من ياسر عرمان ومن كل مواطن.. إن لم يتقدم هذا الدور على الحكومة.. ليكون قائدا وموجها لها.. !

وقد يتفق الجميع مع رؤية السيد ياسر عرمان في الرهان على.. توحيد كتلة انتقالية قوية لدعم الانتقال للدولة المدنية الديمقراطية.. ولكن قد يختلف البعض في دور كل طرف من الأطراف في بناء هذه الكتلة.. وقد يرى بعض هذا البعض.. أن على الأحزاب المشكلة للحكومة الانتقالية.. وكل القوى الحية التي صنعت الثورة.. هي التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر.. في إعادة صياغة هذه الكتلة الحيوية.. وبنائها وضمان تماسكها.. حتى تشكل رافعة للحكومة وسندا لها.. وبرلمانا حقيقيا لمراقبة أدائها.. وجسرا فاعلا بين الحكومة والشعب.. !

ولكن ايضا.. فالمؤكد أن الكثيرين سيتفقون مع عرمان فيما ذهب إليه.. لجهة أن على الحكومة الآن الخروج من شرنقتها الرسمية.. الى الفضاء الشعبي العريض.. واستعادة ثقة الجماهير فيها.. وهذا أمر لن يتحقق إلا إذا أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها.. تماما كما طالب ياسر.. بجعل هموم الشعب.. من معيشة وأمن وصحة وتعليم.. على رأس هذه الأولويات.. وينتهي عرمان بما يتفق معه كل حادب على التحول الديمقراطي الحقيقي.. بأن تلك المؤتمرات تهدف لتجميع وتوحيد كل القوى التي قامت بالتغيير في أوسع جبهة شعبية لمساندة التغيير حتى النهاية والوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية ودولة المواطنة بلا تمييز.. !