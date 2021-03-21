تحديد موعد مباراة المريخ والاهلي في دوري ابطال افريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الأهلي بموعد آخر جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ وسيمبا التنزاني. وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنهم تلقوا خطابا رسميا من الكاف بمواجهة المريخ في بامدرمان في الجولة 5 يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن لقاء الجولة 6 أمام سيمبا التنزاني في القاهرة حدد له يوم 9 من الشهر المقبل، ويقوده الحكم الجزائري مصطفى غربال. يذكر أن الأهلي نجح في العودة من الكونغو بانتصار ثمين على فيتا كلوب فصحح وضعه بالمجموعة الأولى ليرفع رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط. ويحتل فيتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.