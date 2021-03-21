بعثته تصل فجر اليوم المريخ يعلن سلامة لاعبيه.. ويشكو سيمبا للكاف

أكد نادي المريخ امس سلامة 8 من لاعبيه من فيروس كورونا المستجد.

وذلك بعدما أُبعدوا بقرار من مراقب المباراة، عن المشاركة ضد سيمبا التنزاني (0-3)، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المريخ إنه سيدعم شكوى، كان رفعها ضد سيمبا، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بنتائج الفحوصات الجديدة.

وكتب المريخ في شكواه، أن الفحوصات الإيجابية السابقة للاعبين الـ8، أجريت بمستشفى سيفا في تنزانيا، وهو ذات المستشفى الذى أظهر سلبية النتائج الجديدة، حيث جرى الفحص الثاني في اليوم التالي للمباراة. وقبل ذلك، كان المريخ قد تقدم باعتراض للكاف، ومراقب مباراته أمام سيمبا، مشككا في نتائج الفحوصات، ومتهما سيمبا بالتلاعب بها، قبل أن يحول الاعتراض إلى شكوى رسمية، بعد ظهور نتيجة الفحص الثانية.

من ناحية أخرى، أكمل رئيس بعثة نادي المريخ إلى تنزانيا، عمر محمد عبد الله، إجراءات عودة اللاعبين الثمانية إلى السودان، حيث سيغادرون دار السلام، امس ليصلوا الخرطوم فجر اليوم.