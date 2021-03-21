الثلاثي الاجنبي غادر لبلاده مدرب الهلال:التأهل سيكون من نصيبنا

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قال مدرب الهلال البرتغالي ريكاردو في جلسة له امس مع لاعبي الهلال ان الازرق يملك القدرة علي حصد العلامة الكاملة في مباراتي الفريق الازرق الافريقيتن امام صن دوانز بالخرطوم ومازيمبي بطل الكنغو في لوممباشي واشار البرتغالي للاعبي الهلال ان درس منافسي االهلال جيدا واضاف ان الفوز في المباراتين سيكون ممكنا في حالة ان يثق اللاعبين في مقدراتهم ووصف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الهلال بأنه من الفرق الأفريقية الكبيرة، وأنهم يعرفون تمامًا ما العمل الذي يريدون القيام به. وتعثر الهلال مجددا في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا، وتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، الثلاثاءالماضي بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.بهذا التعادل، رفع الهلال وشباب بلوزداد رصيديهما إلى 3 نقاط لكل فريق، احتلا بها المركزين الثاني والثالث. هذا وقد غادر محترفو الهلال (الجامايكي ألفاس باول والأوغندي جمال سالم والزيمبابوي لاست جيسي) إلى بلادهم وذلك للالتحاق بمنتخباتهم إستعدادًا للاستحقاقات القارية، وسيعود الثلاثي للخرطوم عقب الفراغ من المباريات الدولية.