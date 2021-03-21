مدير المؤسسة التعاونية الوطنية: نوفر تخفيضاً للسلع يتراوح بين 30 – 50%

الخرطوم: السوداني

أعلن المدير العام للمؤسسة التعاونية الوطنية، اللواء عادل العبيد، عن توفر السلع بتخفيض يتراوح بين ٣٠٪ الى ٥٠٪ في بعض السلع، فضلا عن البيع بسعر التكلفة لكثير منها، داعيا المواطنين الاستفادة من خدمات الأسواق.

وقال خلال افتتاح المؤسسة التعاونية الوطنية اليوم، إن اسواق البيع المخفض تقدم خدمات تمس حياة المواطن مباشرة بمشاركة اكثر من ثمانية وعشرين شركة، مضيفاً أن المؤسسة بصدد إنشاء اسواق مماثلة في مناطق كرري والشجرة والعودة.

وافتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اكبر مجمع لأسواق البيع المخفض بالبلاد التي اقامتها المؤسسة التعاونية الوطنية بمدينة الخرطوم بحري.

وتسعى المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة للتوسع في نشاط هذه الأسواق لتشمل توفير غاز الطهي عن طريق نظام التعبئة المباشرة للاسطوانات من شركة النيل للغاز، الى جانب توفير الاجهزة الكهربائية ذات الاستخدام اليومي للأثاثات المنزلية.