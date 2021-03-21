كباشي يعد بتوفير ما يلزم ليعم الأمن كل أرجاء البلاد

الخرطوم: السوداني

وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية حتى يعم الأمن والطمأنينة كافة أرجاء البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاحد، مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم، بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عيسى آدم إسماعيل. بمكتبه بالقصر الجمهوري.

وقال مدير عام الشرطة في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق للأوضاع الأمنية بصفة عامة، وفي ولاية الخرطوم بوجه خاص، مبيناً أن اللقاء تناول مطلوبات العملية الأمنية، بدءاً بالتشريعات وانتهاءََ بالإمكانات.

وأكد استعداد الشرطة لبذل كل ما في وسعها من أجل راحة المواطن وبسط الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقاَ من مسؤوليتها في المحافظة على أمن واستقرار المواطنين.