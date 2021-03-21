مدير عام شرطة الخرطوم: الشرطة ما زالت وستظل عيناً ساهرة من أجل المواطنين

الخرطوم: السوداني

قال المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، الفريق أول شرطة خالد مهدي: “نطمئن الشعب السوداني بأننا على العهد باقون وأن الشرطة ما زالت وستظل عيناً ساهرة من أجل أمنهم وسلامتهم”.

وأشار في المؤتمر الصحفي اليوم الاحد إلى أن الشرطة حاضرة لأداء الواجب رغم الظروف وتؤدي واجبها المهم، مشيداً بقوات المباحث، الذين قال إنهم يعملون في الخفاء، وبأفراد الشرطة بعد تمكنهم من إلقاء القبض على الجناة الذين قاموا بقتل مدير محطة “أويل إنيرجي” بأم درمان خلال 48 ساعة من الحادث، مؤكداً أن الشرطة حتى الآن لم تسجل بلاغاً ضد مجهول منذ فترة ليست بالقصيرة.