تعديل رسوم فتح صالة كبار الشخصيات

الخرطوم: السوداني

وجّه المدير العام لشركة مطارات السودان القابضة بتعديل الرسوم لاستخدام صالات كبار الشخصيات، اعتباراً من الأول من أبريل 2021م.

وبحسب تعميم صحفي، يأتي ذلك لمواكبة سعر الصرف الجديد ومقابلة تكاليف التشغيل المتأثرة بتغيّر الأسعار.

وتم تعديل، رسوم فتح الصالة بالجنيه السوداني من (11.000) جنيه سوداني إلى (18.000) جنيه سوداني.

ورسوم فتح الصالة للأجانب والمنظمات والبعثات الدبلوماسية بالدولار الأمريكي من (200) $ دولار أمريكي إلى (50) $ دولارا أمريكيا.

أما رسوم فتح صالة العملاء، الفنادق من (15.000) جنيه سوداني إلى (20.000) جنيه سوداني.