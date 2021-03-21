البرهان: نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، موضحاً أن التطورات الإيجابية التي يشهدها مسار الانتقال السياسي بالبلاد في بناء الملحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، فضلاً عن تحقيق مطلوبات السلام، مجدداً الدعوة لكل من القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور إلى الانضمام لمسيرة السلام والمشاركة في بناء سودان المستقبل الذي يسع الجميع.

ودعا لدى مخاطبته، ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية ببحرى اليوم الاحد، القوى السياسية بالبلاد للإسراع في إكمال هياكل الفترة الانتقالية ممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المحكمة الدستورية للسير قدماً في تطبيق وترسيخ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة. وأكد البرهان سعي القيادة لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم، مرحبًا بقوات حركات الكفاح المسلح ودعاها للانضمام للقوات المسلحة، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لاستيعابها، مشيراً إلى أن الدمج في القوات المسلحة يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، فضلاً عن المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش، وأشار إلى أن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد.