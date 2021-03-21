انطلاق التمرين البحري السوداني السعودي الفلك (٤)

انطلق اليوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ م بالمملكة العربية السعوديه بقاعدة الملك فيصل البحرية، التمرين البحري السوداني السعودي الفلك (٤) والذي تستمر فعالياته حتى الخميس.

قائد القوات البحرية السودانية المشاركة العميد بحري ركن علاء الدين عبد الله، أوضح أن التمرين سانحة طيبة لتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك.

من جانبه، أشار العميد بحري هزاع المطيري قائد الجانب السعودي الى ان التدريبات تهدف لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في ادارة العمليات البحرية بالبحر الأحمر.

يُذكر أن التمرين يجرى كل عامين بصورة تبادلية، حيث كانت آخر مناورات بقاعدة بورتسودان في العام ٢٠١٨م ويهدف الى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وتوحيد سياقات العمل البحري المشترك بين القوات البحرية السودانية والقوات الملكية البحرية السعودية وسيختتم فعالياته يوم الخميس القادم.