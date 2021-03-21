مدير شرطة ولاية الخرطوم يكشف عن تفاصيل مقتل وكيل محطة (أويل انرجي) والقبض على المتهمين

الخرطوم: السوداني

ناشد الفريق اول شرطة حقوقي خالد مهدي ابراهيم المدير العام لقوات الشرطة المواطنين بتأمين اموالهم ومنازلهم ومركباتهم وعدم تركها عرضة للمجرمين، وحيا سيادته مجهودات الشرطه بكافة تشكيلاتها، كما حيا الصحافه المسموعة والمقروءة ومجهوداتها الكبيره خلال السنوات الماضية.

وطمأن الشعب السوداني ان الشرطه بخير وان شرطته على قدر التحدي، وثمن الجهد البشري والحماس لمنسوبي شرطة ولاية الخرطوم والمباحث المركزيه والولائيه، وكشف عن مجهوداتهم في ضبط متهمين في اربع بلاغات قتل خلال الـ٤٨ ساعة السابقة.

جاء ذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي نظمته شرطة ولاية الخرطوم ظهر اليوم حول القبض على المتهمين الاساسيين في قضية قتيل وكيل محطة وقود انرجي بالسوق الشعبي امدرمان.

وكشف الفريق شرطة عيسى ادم اسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم تفاصيل الحادث، وقال ان الحادث روع المجتمع الامدرماني واثار الراي العام، واضاف بان الشرطة تلقت بلاغ ظهر يوم 19مارس2021 بوجود المجني عليه مقتولا داخل مكتبه ومكتوف الارجل معصوب الفم، وفورا تحركت قوة مسرح الحادث والادله الجنائية والذين عملوا بكفاءة عالية ووجدوا بعض المتعلقات بالجناة منها قميص ومنديل ولفافه مخدرات، وبعد تحري دقيق تم توقيف عدد اربعة متهمين وادلوا باعتراف بالمشاركة في الحادث.

حيث قام اثنين من المتهمين بمهمة المراقبة والاخرين بتنفيذ الجريمة بغرض السرقة حيث فتحوا الباب بالقوة وتفاجأؤا بوجود المجني عليه داخل المكتب وقاموا بضربه وتقييده ووضعوا قطعه قماش داخل فمه ونفذوا عملية السرقة واتجهوا الى موقع خمور ، واضاف بانهم عمال بذات محطة الوقود التي يعمل بها المتوفي ، كما اكد ان الشرطة رغم التحديات تعمل بكل جهدها في تامين المواطن.

وفي رده على اسئله الصحفيين اشار الى عدم وجود جهات تنظم مثل هذه الجرائم وانه يتم الآن ازاله العشوائيات لتجفيف منابع الجريمة وان هنالك عدد كبير من كاميرات المراقبة في جميع طرق المدينه بالإضافة إلى انتشار عربات النجدة.

فيما اكد مدير عام الشرطه اهميه الاعلام باعتباره شريك في الهم الامني.