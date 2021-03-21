قرار مشدد بمصادرة سيارات “بوكو حرام” غير المقننة اعتباراََ من اليوم

الخرطوم: السوداني

قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، في اجتماعها بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، قررت مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة (بوكو حرام) الموجودة داخل السودان اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح فريق ركن دكتور عبد الهادي عبد الله عثمان خالد، المقرر والمنسق الفني للجنة، أن الاجتماع قرر بدءاََ من اليوم منع دخول أية عربات مهربة للبلاد، وتقديم أية شركة أو شخص يقوم بإدخال عربة مهربة لداخل البلاد للمساءلة القانونية.

وقال إن اللجنة قررت أيضا تشكيل قوات مشتركة تضم كل الأجهزه الأمنية في كل ولايات السودان لمصادرة الأسلحة المخبأة والعربات غير المقننة والمواتر المهربة وغير المقننة لصالح الدولة.

وأضاف أن اللجنة أوصت بمصادرة الجرارات الحاملة للعربات غير المقننة التابعة لدول الجوار عند القبض عليها داخل السودان.

وأشار إلى أن اللجنة قررت بيع العربات المهربة التي تمت مصادرتها لشركة جياد لصهرها واستخدامها كحديد خردة، وأوصت بتكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول السلاح والعربات غير المقننة للبلاد.

وأوضح الفريق ركن دكتور عبد الهادي، أن اللجنة قررت تكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات البلاد خلال عام ٢٠٢١ اعتبارا من اليوم، ومنح القوات التي تقوم بمصادرة العربات والمواتر المهربة نسبة ٢٥٪ من قيمة المضبوطات.

ودعا مقرر اللجنة إلى تكثيف الإعلام لنشر قرارات اللجنة حتى تتمكن الدولة من إيقاف هذه الظاهره المضرة بالدولة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا.

يُذكر أن الاجتماع الدوري شارك فيه عدد من ولاة الولايات والوزراء والنائب العام وقادة الأجهزة الأمنية.