الجمعية السودانية لعلوم الفلك: 13 ابريل غرة شهر رمضان فلكياً بالسودان

الخرطوم: السوداني

اصدرت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء اليوم الأحد بيانا حول بداية شهر رمضان لعام 1442 – 2021 اوضحت فيه ان الإقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان سوف يحدث في حوالي الساعة 04:31 صباحا فجر يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021.

ونوه البيان الى ان الإقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الإرض، وبها ينتهي الشهر القمري القديم و يبدأ الشهر القمري الجديد، واورد البيان المعايير المختلفة المستخدمة في البلاد العربية والاسلامية وانه بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا فان أول أيام شهر رمضان المعظم يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021.

وفما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء

بيان حول بداية شهر رمضان لعام 1442 – 2021

سوف يحدث الإقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان في حوالي الساعة 04:31 صباحا فجر يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021. والإقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الإرض، وبها ينتهي الشهر القمري القديم ويبدأ الشهر القمري الجديد.

بناءً علي ما ذكر أعلاه عن مقيات الإقتران، وحسب المعايير المختلفة المستخدمة في البلاد العربية والاسلامية وهي معايير عدة فيها المبني على أساس علمي حسابي فقط أو الرؤية بالمراصد الفلكية و التصوير الاكتروني او بالعين المجردة العالمية (مؤتمر اسطنبول2016) او خليط بينهما نجد الاتي:

– القمر الهلال يغيب بعد مغيب الشمس يوم الاثنين الموافق ١٢ ابريل 2021 في البلاد العربية و الاسلامية التي تقع غربها ، مما يعني انه هنالك هلال في السماء الغربية بعد مغيب الشمس في ذلك اليوم . فمثلا في مكة المكرمة يغيب الهلال بحوالي 23 دقيقة بعد مغيب الشمس، و في الخرطوم ب 24 دقيقة و في داكار السنغال ب 31 دقيقة.

– جميع هذه المعايير المذكورة اعلاه تبين انه بالنسبة لبلادنا و منطقتنا أول أيام شهر رمضان المعظم يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل ٢٠٢١.

بخصوص رؤية العين المحليه فهذه تعتمد على عدة ظروف كصفاء الجو وحدة العين وهل الادعاء باطل ام حقيقي وهي ظروف معقدة ونسبة الخطأ فيها كبيرة.

تقبل الله منا جميعاً الصيام و القيام. و نسأله ببركة هذا الشهر المبارك ان يرفع بلاء وباء فيروس الكورونا. و أن يتحقق السلام و الرفاه و الحكم الراشد و التنمية المستدامة لسوداننا.

معاوية حامد ابراهيم شداد

قسم الفيزياء ، كلية العلوم جامعة الخرطوم

رئيس الجمعية السودانية لعلوم الفلك و الفضاء