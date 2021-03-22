قرار بهيكلة المصارف الحكومية

الخرطوم : السوداني

قرّر بنك السودان المركزي، قرارًا قضى بإعادة هيكلة المصارف الحكومية استنادا على سياسة البنك للعام 2021م.

وقال ممثل بنك السودان المركزي بدر الدين قرشي إن الهدف من خروج البنك المركزي من المصارف الحكومية يأتي لتجنّب تعارض المصالح بين الطرفين.

وأشار في حديث لـ”منصة العمل” –أورده باج نيوز- إلى أن الرؤية الجديدة للهيكلة تعتمد على تولي أمر الجهات المختصة في الحكومة لأمر المصارف ذات الأنشطة المشابهة.

وأضاف” لا يمكن أن يكون إشراف وزارة الصناعة على البنك الصناعي والزراعة على البنك الزراعي وهكذا”.

وأوضح أن السياسة الجديدة للبنك المركزي 2021م منعت تمويل المصارف لأعضاء مجالس الإدارات، مبينًا أن تطبيق السياسة ربما يستغرق عامًا ولكنّه يمثل الاتّجاه الصحيح.