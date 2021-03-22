وزير النقل لـ(السوداني): اتصالات لإطلاق سراح البحارة المحتجزين بمصر

بورتسودان : عبد القادر باكاش

أعلن وزير النقل، ميرغني موسى حمد، عن اتصالات قامت بها وزارته مع الجهات ذات الاختصاص للإفراج عن طاقم ( السفينة نادر ) المحجوزة بميناء برنيس الحربي في مصر. وقال الوزير لــ ( السوداني ) إن السلطات المصرية أعادت امس إلى البحارة جوازاتهم المصادرة منهم منذ أسبوع.

وتوقع الوزير الإفراج عن السفينة اليوم والسماح لها بالإبحار من برنيس إلى السويس، كاشفا عن جملة جهود سابقة، قامت بها وزارة الخارجية في مخاطبة الحكومة المصرية بشأن البحارة.

وأعلن وزير النقل عن تشكيل لجنة للبحث عن إمكانية رفع العلم السوداني على بواخر السودانيين بدلاً عن أعلام دول الترخيص الأول من زنجبار وبنما وغيرها.