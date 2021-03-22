حمدوك يخاطب اليوم المؤتمر الزراعي الشامل

الخرطوم: رحاب فريني

يخاطب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم المؤتمر الزراعي الشامل بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار (نحو استراتيجيات وسياسات فاعلة للنهوض

بالقطاع الزراعي) والذي تنطمه وزارة الزراعة والغابات.

اكد وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبد القادر تركاوي اكتمال كافة الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الزراعي، قال في تصريحات ل (السوداني) ان الجلسة الافتتاحية ستبدأ في تمام الساعة الثامنة بمشاركة كبيرة لعدد من المختصين في المجال الزراعي,

مشيراً لاستمرار المؤتمر لثلاثة أيام تقدم خلاله عدد من الأوراق العلمية اهمها السياسات الزراعية، والأمن الغذائي، وخطة عمل البرامج اضافة الي وضع الزراعة في الولايات واوراق خاصة بالإرشاد الزراعي والوقاية والتقانات، بجانب افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.