المهل يدعو الحكومة للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء

الخرطوم: السوداني

عزا د.عبدالعظيم المهل مشكلة الكهرباء في البلاد للفشل الاداري الذريع للحكومات السودانية واستشراء الفساد، وقال المهل إن هناك مراكز قوة تقاوم الاصلاح والتنمية، مشيراً إلى رفض الحكومة السابقة عرضاً جيداً من شركة هولندية تعمل في توليد الطاقة الكهربائية بضمان يشمل فترة سبع سنوات متواصلة استمرارية مع عدم انقطاع الكهرباء.

ودعا المهل الحكومة للاستعانة بالشركات التي تعمل في مجال توليد الطاقة الشمسية لحل مشكلة العجز في انتاج الكهرباء والذي وصل إلى 55 ٪. موضحاً أن انقطاع الكهرباء يفقد وزارة المالية 50٪ من إيراداتها، مطالباً الحكومة بانشاء مصانع من الخلايا الشمسية لدعم الشبكة القومية.

واشار المهل إلى أن الحكومة تجهل معاناة المواطن وقال إن المشكلة تكمن في المسؤولين بالدولة.