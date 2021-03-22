عضو مجلس الشركاء ومركزية الحرية والتغيير د.جمال إدريس لـ(السوداني): (90%) من الشعب فقراء وهذه (…) جريمة

حوار : وجدان طلحة

عضو مجلس الشركاء جمال ادريس الكنين قاوم النظام السابق ودفع ثمن ذلك، وهو الآن من قيادات الحرية والتغيير..

(السوداني) التقت به وطرحت عليه الكثير من الاسئلة عن قحت وخلافاتها وعن موقف رئيس الوزراء في بعض القضايا، وعن إقالته عن رئاسة الحزب الناصري ..

• لنبدأ من آخر ما حدث هناك خلافات بينك وساطع الحاج؟

هو ليس خلافا بيني والامين السياسي السابق، هو خالف خط الحزب السياسي، وحاليا يمثل عضو هيئة الدفاع عن العسكريين الإسلاميين المتهمين بمحاولة انقلابية يوم فض اعتصام القيادة العامة، وهذا سلوك مرفوض لانه يتناقض مع اهداف الثورة التي من اهدافها محاكمة المفسدين .

• البعض يرى انها مهنته كمحام؟

هذه خيانة لمبادئ الحزب والثورة وجريا وراء المال الذي يذل اعناق الرجال .

• خالف مبادئ الحزب والثورة؟ !!

نعم وهذه طعنة نجلاء .

• اذن ليست خلافات شخصية؟

ليست شخصية، وهذا موضوع تجاوزناه تماماً

• بماذا برر موقفه في الدفاع عنهم؟

لا اعرف، بالنسبة لي لا تبرير لهذه الخطوة، فكيف لسياسي ومحسوب من قيادات الثورة التي تهدف لمحاربة المفسدين أن تدافع عن المستهدفين بالثورة؟.

• عمليا صدر بيان بإقالتك من رئاسة الحزب؟

امر مثير للضحك، هذا قرار فردي ورغبة دفينة من ساطع ليكون رئيسا للحزب، وهو لا يملك مستحقات الرئاسة ليشبع رغبته المريضة .

• كيف؟

هي فرفرة مذبوح من ساطع بعد سقوطه ودفاعه عن الفلول، وستكشف الايام خواء وفراغ هذه الخطوة .

• مؤخرا ورد اسمك ضمن المرشحين لمنصب وزير الصحة في الحكومة الثانية؟

نعم تم ترشيحي قبل 7 شهور من زملائي بقوى الاجماع الوطني، بعد إعفاء الـ(7) وزراء العام الماضي، وقبلت الترشيح من مبدأ أن الشعار المرفوع كان تصحيح المسار بعد مواكب 30 يونيو العام الماضي.

• لكنك بعد ذلك انسحبت؟

بعد ذلك حقيقة اجل رئيس الوزراء تعيين الوزراء الـ7 لحين الانتهاء من اتفاقية السلام في جوبا، وكانت هناك تطورات في الجانب الاقتصادي، حيث كنت ضد تطبيق الحكومة لإجراءات صندوق النقد الدولي باعتبارها لا تصلح لوضع السودان المأزوم حاليا .

• البعض يرى أن هذا ليس سببا مقنعا لترك المنصب؟

طريقة تشكيل واختيار الوزراء لم تعجبني ولم تكن سديدة، ورأيت أن طريقة الاختيار ستُحدث بعض المشاكل والغبن داخل قوى الحرية والتغيير، بالاضافة إلى موضوع التطبيع مع اسرائيل، وهذه سياسات لا تتسق مع خط الثورة وشعاراتها والاسباب التي ادت إلى اندلاع ديسمبر المجيد، اذ لا يمكن أن تكون الثورة اندلعت لاسباب اقتصادية وضيق المعيشة، ومن ثم اوافق على سياسات تزيد من ضنك المعيشة كارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم .

• لماذا لم ترفضوا هذه السياسات منذ وقت مبكر؟

على العكس دخلنا في نقاشات قبل عام حول ضرورة تغيير السياسات، لانها ستؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي، وهذا ما نعيشه الآن.

وعندما رأيت أن الحكومة تمضي في هذا الطريق راجعت موقفي وكنت مرشحا فعلا ومعي شخصان، وانسحبت لانني من المفترض أن اكون مناهضا لتلك السياسات.

• لماذا؟

لانها لا تتسق مع تفكيري أو اتجاهاتي ومصالح الشعب السوداني، ولن تعالج المشكلة الاقتصادية .

• وُجهت لك انتقادات بعد قرار انسحابك؟

هذه وجهة نظر احترمها، وهناك آخرون اشادوا بالخطوة، واذا لم انسحب كان يمكن أن يتم اختيار شخص آخر للمنصب.

• تحفظت على طريقة اختيار الوزراء وقلت انها ستسبب خلافات وتصدعات داخل (قحت)؟!!

بالطبع، حدث عدم رضاء وغُبن، فـ(الحرية والتغيير) تحالف نوعي وتاريخي وواحد من اهم ملامح الثورة التي أثارت إعجاب العالم واحترامه للثورة وخاصة بسلميتها وصيغة التحالف العريض الذي قاد الثورة .

• لكن مشاكل (قحت) تتناسل؟

نعم بها مشاكل وصراعات حسب المصالح والافكار، كما أن الصراع السياسي والاجتماعي مستمر كظاهرة اجتماعية، وهذا الصراع ثانوي.. الصراع الجذري مع قوى اعداء الثورة ولا يمكن أن نحقق اهداف الفترة الانتقالية اذا لم نحافظ على وحدتنا، التحالف تطور للمعارضة، وتماسكه في الحد الأدنى يعد تطورا للقوى السياسية لنجاح الفترة الانتقالية، والمشاركة القوية للنساء والشباب.

• هل (الحرية والتغيير) فشلت في وحدتها؟

فشلنا ونسعى لإعادة وحدة قوى الثورة، والاخفاق الذي حدث فتح بابا كبيرا جدا لأعداء الثورة لاستعادة قوتهم وتمددهم وشماتتهم .

• الحكومة ايضا فشلت؟

فشلنا منذ العام الاول، فشل في الاداء السياسي والاقتصادي، الامر الذي ادى إلى تمدد الفلول .

• (فشلنا) تقصد بها قحت أم الحكومة؟

كلنا، والحكومة فشلت في معالجة الوضع الاقتصادي، عام ونصف ولم نستطع معالجة القضايا الاساسية، وتحقيق الاهداف الاساسية .

• اذا فشلتم فلماذا تستمرون؟

الفشل نسبي، وحدث لأن هناك صراعا ويوجد ميزان قوى مال إلى جانب معين.

• تقصد موقف قحت ضعيف في بعض القضايا؟

موقفنا كان قويا عندما كنا موحدين بوجود اطراف اخرى .

• هل هذا اعتراف بأن خروج الشيوعي اضعف (الحرية والتغيير)؟

نعم، اثر عليها وهذا امر مفروغ منه، هو حزب كبير وعريق ومؤسس لتحالف الحرية والتغيير .

• اذن لما لم تسعوا إلى ارجاعه لـ(قحت) مرة اخرى؟

نسعى لعودته، ونتمنى ذلك قبل تشكيل المجلس التشريعي .

• هل اعطاكم الحزب ضوءاً أخضرَ لعودته؟

هناك مؤشرات، نحن نسعى للجلوس معه، ليكون له تمثيل على الأقل في المفوضيات وحكومات الولايات والأقاليم وغيرها .

• ومن يقول إن هذه حكومة الحزب الشيوعي؟

(دا كلام ساي)، الشيوعي ليس لديه وجود حاليا في الحكومة، قد يكون بعض منسوبي الحزب موظفين في الحكومة مدير هنا وآخر هناك .

• احزاب اخرى ترى انه تم تجاوزها في الحكومة الثانية؟

توجد مكونات من حقها المشاركة في الوزارات، لكن تم تجاوزهم، بالتالي هم غير راضين لعدم تمثيلهم في الحكومة، وانا من الساعين لوحدتها .

• هناك هجوم على (قحت) من داخل قوى الثورة؟

لإحساسهم بان (الحرية والتغيير) لم تُنجز اهداف الثورة، وهجوم آخر من اعداء الثورة لإسقاط الحكومة .

• كثيرون يعتبرون سياسات صندوق البنك الدولي جريمة في حق الشعب؟

نعم.. إذا اضرت بمصالح الشعب فهي جريمة، لكن اختلاف رؤية الحلول، نحن نرى أن تطبيقها سيفاقم الاوضاع ويزيد معاناة الناس وهذا ما يحدث الآن .

• ما تقييمك لخطوة تعويم الجنيه السوداني؟

تعويم الجنيه مخاطرة نتمنى أن تجد الحكومة رصيدا من النقد الاجنبي للسيطرة على سعر الدولار حتى لا يرتفع اكثر، الآن الاسعار في زيادة مستمرة.. والمستفيد من القرار الشركات الكبرى والمستثمرون .

• حال فشلت ما المخاطرة؟

ستؤدي إلى مزيد من المعاناة، ويمكن أن يخرج المواطن إلى الشارع.

• هل سيثور على الحكومة؟

نعم، بالمناسبة الشعب صبر على الحكومة كثيرا جدا، لانه يرى انها حكومة الثورة ويجب أن تعبر عن تطلعاته واهدافه .

• البعض يرى انها لم تعد تعبر عن شعارات الثورة؟

ما يزال الشعب صابرا لان له امل، وقطاع كبير من الشعب السوداني يُشارك الحكومة الحلول لخوفه من سقوطها لأنها تمثل الثورة والفترة الانتقالية .

• هل يمكن أن تغيروا الحكومة؟

نعم، كنت اقول للذين يخرجون في مواكب أن تغيير الحكومة لا يحتاج لمظاهرات، نحن سنغيرها .

• كيف؟

بالمجلس التشريعي يمكن أن يسحب الثقة منها، وله الحق في اقالة رئيس الوزراء، وهذا حق دستوري .

• برنامج اللجنة الاقتصادية في قحت لم تعمل به الحكومة؟

وضعت سياسات محكمة ومنطقية وبها مصلحة للمواطن في مسألة سيطرة الحكومة على الصادرات، الذهب، كل عائدات الصادر لوضع احتياطي كاف بالبنك المركزي لمقابلة اي طلب على النقد الاجنبي، وغيرها .

• هذا الامر أوجد خلافات بينكم ورئيس الوزراء وطاقمهم الاقتصادي؟

هم يسعون لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي وينتظرون منه مساعدات .

• هل سيلتزم صندوق النقد الدولي بمساعدت الحكومة؟

ربما، لكن بعد أن (يكوي المواطن كي)، ومساعدته عبارة عن فتات، لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية لان عائدها سيكون ضعف المبالغ التي وعد بها صندوق النقد الدولي .

• رئيس الوزراء ضرب ببرنامج اللجنة الاقتصادية عرض الحائط!!

نعم يمكن أن نقول ذلك.. (الحرية والتغيير) لديها برنامج اسعافي تم تسليمه لحمدوك قبل اكثر من سنة لكنه لم يحفل به .

• حمدوك اكد في لقاء تلفزيوني أن (قحت) لم تسلمه البرنامج!!

سلمناه البرنامج، لكن عندما ذهب إلى السعودية قال (ما سلموني البرنامج)، وقتها كان قد ادى القسم ولم يكوِّن الوزارة.

• لماذا انكر حمدوك إذن؟

احيانا المواقف السياسية تتطلب ذلك .

• بعدم تنفيذ برنامج اللجنة الاقتصادية، هل عارض حمدوك (الحرية والتغيير)؟

كنت مستغربا أن رئيس الوزراء مُصر أن يعارض برنامج (قحت)، هو مقتنع ببرنامج صندوق النقد الدولي، ويعتقد انه سيعالج الاقتصاد السوداني، رغم أن سياساته افقرت الشعوب التي طُبق فيها .. بعثة صندوق النقد جاءت إلى السودان 14 مرة .

هو نفس برنامج الصدمة في العهد السابق؟

نعم كان مفروض يطبقة رئيس وزراء العهد السابق معتز موسي في 2018م .

رفضك لسياسات صندوق النقد الدولي موقف ايدلوجي؟

لا ابدا، سياسات صندوق النقد (دي ايدلوجية من أمها) تريد اقتصادا حرا وتبعية اقتصاد الدول النامية للمراكز الرأسمالية الغربية للمحافظة على سيطرتها على الاقتصاد العالمي، ورفضُنا من منطلق وطني ومصلحة المواطن .

في النهاية صندوق النقد لن يعطينا اكثر من 3 مليارات دولار بشروط قاسية ومجزأة، مثلا شركة ارياب للتعدين لديها (كرتة) تحتاج 100 مليون دولار لمعالجتها لتوفير 70 طنا، وهذا يوفر 3 ونصف مليار دولار، وكثيرا تحدثنا عن ضرورة شراء بنك السودان للذهب، اذا تم تصدير 100 طن من الذهب يعادل 5 مليار دولار في السنة، واذا كانت الصادرات الاخري 2 مليار دولار، واتخاذ سياسات تحفيزية للمغتربين 2 مليار دولار، نتحصل على 8 إلى 10 مليار لكن توفير هذه المبالغ يحتاج لإرادة سياسية تعتمد على مواردنا ولا نحتاج لصندوق النقد الدولي ليذلنا ويفقر شعبنا .

هل وصل الشعب حافة التجويع؟

طبعا، الفقر هو عدم قدرة الفرد على تلبية حاجاته الاساسية، اتخاذ سياسات اضعفت الجنيه يعني إضعاف قدرة المواطن على شراء احتياجاته الاساسية .

تم وضع برنامج ليُغطي حاجة الاسر الفقيرة؟

90% من الشعب السوداني فقير، برنامج الحماية اختلقه البنك الدولي لانه يعلم أن سياساته تفقر الشعوب، وهو لإسكات الناس واعطائهم فتاتا وزر للرماد في العيون، وهي 5 دولار في الشهر، هذه لا تكفي الطالب ليومين.

لكن الآن الحكومة بدأت ارجاع مؤسسات كبرى للعمل؟

نعم، لكن لا بد من الاعتماد على مواردنا الذاتية، لا بد أن اشير إلى أن المسؤولية المجتمعية لشركات الاستثمار الكبرى مساهمة ضعيفة جدا عبارة عن نقطة ماء في بحر او ذرة تراب في صحراء ولا يمكن أن يتبرعوا ببناء فصل او صهريج مياه .. شركات الاتصال ضرائبها 7%، طالبنا باخذ ارباح اعمال ما لا تقل عن 50% كما هو في معظم الدول بما فيها بريطانيا. بل حصل العكس تمت زيادة القيمة المضافة للإتصالات لـ 40% وزادت الشركات تعرفتها

بدأت الحكومة تحرير اسعار الدواء؟

نعم هذه مشكلة وظللنا نحذر منها، مافي شخص يختار مرضه، هذه سلعة ليست باختيار الشخص، لا نقبل أن (تُربِّع) الحكومة يديها وتترك المواطن يواجه تحرير اسعار الدواء .هذا أخلاقيا وانسانيا غير مقبول .

الحكومة كان لها شركة للذهب؟

كانت تتبع لجهاز الامن شركة سبيكة، كان يتم استغلالها لانتاج الذهب، طالبنا الحكومة بالمشاركة في انتاج الذهب، لكن البنك الدولي لا يريد دخول الحكومة في الانتاج او شراء البنك المركزي للذهب وتصديره ويريد أن يُترك للقطاع الخاص.

الحكومة ستدعم بعض الادوية؟

لكن السؤال ماهي هذه الادوية؟ لا توجد قائمة بأسماء الادوية المدعومه .انا في رأيي أي دواء يجب أن يصل المريض بسعر مقدور عليه. والسياسة التي نؤمن بها أن يكون العلاج والتعليم مجانيا نسبة لضرورات مرحلة تطورنا الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلب من الدولة بناء الإنسان المواطن .

اذا كانت السياسات التي تتبعها الحكومة هي سياسات قديمة، هل الحكومة الثانية تغيير في الوجوه فقط؟

نعم، وهو الفشل الذي ذكرته سابقا في حل الضائقة المعيشية ونفس السياسات متبعة .

المجلس التشريعي تأخر جدا؟

هو المؤسسة الاساسية لقوى الثورة .

اسباب تأخيره؟

لاخطاء بدأت منذ ايام التفاوض والقبول بأن يتأخر 90 يوما، وبعد ذلك انتظار توقيع السلام .

ولايات غير راضية بنسبة تمثيلها بالمجلس؟

هناك مشاكل طعون، كان رأيي أن يتم توزيع المقاعد مركزيا بين الكتل وقوى الثورة خوفا من تعقيدات تؤخر تشكيله لانه مجلس ثوري، لكن كان هناك رأي اخر وهو ضرورة أن يأتي التمثيل من الولايات وتم الاخذ بهذا الرأي .

كان لديك اقتراح بزيادة عدد المقاعد؟

في رأيي الشخصي أن يزيد العدد إلى 400-450 مقعد ليستوعب اطراف السلام التي لم توقع على سلام جوبا، واصلا المقاعد ستزيد فهي فرصة لتمثيل كل أطراف قوى الثورة وحل مشكلة المشاركة .

بعض قوى الثورة رافضة للتمثيل؟

لجان مقاومة وكيانات اخرى اعتبروا انفسهم غير ممثلين وتوجد آراء متطرفة.

الحديث عن تشكيل التشريعي نهاية مارس صحيح؟

نتمنى ذلك، سيُعدل ميزان القوى، صحيح نحن (حرية وتغيير) لكن ليس لدينا اداة دستورية من خلالها نستطيع تعديل مسار الحكومة او مواجهة مجلس السيادة. فالمجلس التشريعي هو الأداة الدستورية التي لها السلطة الشرعية لمراقبة ومحاسبة الحكومة وسلطة تغييرها .

أنباء عن أن حمدوك سيقود التفاوض مع الحلو؟

نتمنى ذلك وهذا مهم ومطلوب، لكن اتوقع أن يكون دوره في بداية انطلاق التفاوض وإعلان المبادئ، وليس بالضرورة حضور كل الجلسات كما فعل اعضاء السيادة في مفاوضات جوبا .

مجلس الشركاء هل يلغي دور مركزية الحرية والتغيير؟

لا لا، مجلس الشركاء ليس بديلاً لمركزية الحرية والتغيير ولن يكون حتى لو سعت بعض الأطراف لذلك، لانه مجلس تنسيق بين اطراف الفترة الانتقالية بما فيها اطراف السلام، المجلس المركزي لـ(الحرية والتغيير) يحتاج لتقوية واصلاح (الحرية والتغيير) مطلوب، والآن نعمل على توسيع المجلس المركزي لاصلاح بعض الخلل مثل توسيع التمثيل لكل قوى الثورة .

لكن جهات تريد أن تُحدث منه سلطة عليا؟

نحن رفضنا ذلك وقلنا هو مجلس تنسيقي وليس بديلا لمجلس الوزراء أو مجلس السيادة أو التشريعي الانتقالي .

شكت قحت من سيطرة المكون العسكري على القرارات؟

اذا حدث ذلك لأننا مقصرون، حكومتنا يجب أن تقوم بدورها وتملأ (قاشا)، السلطة التنفيذية عندما تقوم بدورها لن يكون هناك فراغ يسده المكون العسكري.

وأي فراغ تتركه سيتمدد فيه آخرون؟

طبعا، كل ما تقاصرت الحكومة سيتمدد مجلس السيادة .

هل استلم المكون العسكري ملف العلاقات الخارجية؟

نعم تدخل فيهو .

انت تعارض التطبيع مع اسرائيل؟

انا ضده 100%، وهذه هرولة وتهافت وخفة غير محسوبة العواقب.

هل فُرض على الحكومة؟

نعم، فرضه المكون العسكري وجهات اقليمية وامريكا بالضغط على الحكومة، لكن كان يمكن أن نقاوم .

كيف؟

نحن دفعنا تعويضات ولا يمكن ربط رفع اسم السودان من القائمة بالتطبيع مع اسرائيل .

التطبيع تم بموافقة حمدوك؟

يبدو ذلك، ظاهريا وافق، سلوكه يقول وافق، ما كان يجري المكالمة الثلاثية مع نتنياهو وترامب .

موقف حمدوك من التطبيع غير واضح يعني؟

موقفه غير صريح، موقف ضبابي في التطبيع، وكذلك في مشكلة الاقتصاد كان يراوغ .

لديه مواقف ضبابية اخرى؟

نعم، في القضايا الاقتصادية يقول نترك الامر للمؤتمر الاقتصادي، في وقت كان ابراهيم البدوي وزير المالية يرفع في سعر الدولار .. ميزانية 2020م ونحن نناقش فيها وهو اتخذ موقف المناورة والمراوغة .. حتى توصيات المؤتمر الاقتصادي كأنها غير موجودة كأنما نوع من سلوك الإلهاء والتشتيت وهو (إسوي الدايرو) .صراحة سلوك يورث عدم المصداقية .

حديث حمدوك عن تمديد الفترة الانتقالية؟

ممكن تكون رسالة للحلو، لانه طالب بفترة انتقالية طويلة، لكن الافضل الا يتم تمديدها، لكن كل شيء خاضع للتفاوض.

البعض ارجع تمديد الفترة الانتقالية لان الاحزاب ضعيفة ولا يمكن أن تفوز في الانتخابات؟

انا كحزب ممكن يكون من المتهمين لانو ما دخلنا البرلمان في انتخابات قبل كدا، لكن موقعنا الآن مع الآخرين بنضالاتنا ومشاركتنا في الثورة، لكن هناك متغيرات ومياه كثيرة مرت تحت الجسر بالنسبة للاوزان والانتخابات .

اذا ترشح الحزب الناصري في الانتخابات القادمة هل سيفوز؟

ما معروف، مافي حزب بقول انو حيفوز يكون بكذب على نفسو وعندو تضخم، لكن لا بد من الاجتهاد، الحزب الناصري يرى أن الفترة الانتقالية 4 سنوات كافية جدا للاحزاب لاستعادة عافيتها والاتصال مع الجماهير وكافية لبناء الاسس لدولة ديمقراطية وبناء وتجهيز القوانين والتعداد السكاني ولاجراء انتخابات حرة نزيهة .

مطالبات بحل لجنة ازالة التمكين؟

لا يطالب بحل لجنة إزالة التمكين إلا منسوبو العهد السابق .

لجنة التمكين تحقق جزءا من اهداف الثورة، نعم لجان التمكين داخل المؤسسات غير مرضية وما يزال الفلول موجودين .

ارتكبت اخطاء اعترف بها اعضاء اللجنة انفسهم؟

مافي شيء يخلو من النقد، تؤدي عملها بإخلاص، ممكن تكون فيها اخطاء، اللجنة تعتبر (خيمتنا) الاخيرة التي تعبر عن الثورة ويجب أن نسندها وندعمها بالنصح والتقويم والدفاع عن دورها الأساسي .